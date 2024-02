Ziua Națională a Lecturii, marcată la Biblioteca Academiei Române

Evenimentul de Ziua Națională a Lecturii a fost marcat de discursuri motivaționale și dezbateri privind importanța cultivării obiceiului lecturii în societatea contemporană. Printre vorbitori s-a numărat și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, unul dintre inițiatorii legii care a dat naștere acestei zile.

În discursul său, ministrul Burduja a adus în atenția participanților cifre îngrijorătoare referitoare la obiceiurile de lectură ale românilor, subliniind nevoia imperioasă de a schimba această realitate. Inspirat de modelul american al Read Across America Day, Burduja a pledat pentru asocierea cititului cu o activitate plăcută, în special pentru tineri.

„Românii citesc mai puţin de cinci minute pe zi, iar 35% dintre aceştia declară că n-au citit niciodată o carte. 68% dintre români n-au citit nicio carte în ultimul an. Citesc o dată pe lună doar 20% dintre români şi doar 8% zilnic. În România se citeşte o carte pe an, în medie, în timp ce în Germania se citesc 16 cărţi pe an. (…)

Ne dorim să apropiem lectura de toţi românii şi să conştientizăm cât de important este să citim (…) Mă bucur că această zi a devenit deja o tradiţie (…) Prin lectură suntem mai buni şi mai informaţi”, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.