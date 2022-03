Zi aglomerată pentru premierul Nicolae Ciucă şi echipa sa de la Palatul Victoria!

Şedinţă de Guvern la Palatul Victoria! Ce decizii cruciale pentru România se află pe masa premierului Ciucă?

Miercuri, 16 martie, începând cu ora 11:00, este programată o nouă şedinţă de Guvern.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul oficial al Guvernului, pe masa Executivului se află, astăzi, 3 proiecte de lege, 2 proiecte de Ordonanţe de Urgenţă, 25 de proiecte de Hotărâri de Guvern, dar şi un Memorandum privind constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului.

În sedinţa de astăzi, guvernanţii ar putea veni cu o decizie privind mult aşteptatele reduceri de accize la carburanţi sau TVA zero pentru alimente.

Lista integrală a proiectelor ce ar putea fi aprobate miercuri, 16 martie, de către Guvernul României

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări

2.PROIECT DE LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România

3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

II.PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

2.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat

III.PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor si instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Galați”

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Aleșd”

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2022

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuției financiare voluntare a României Ia bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 33,1338 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cernat, judeţul Covasna

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Lemnia, judeţul Covasna

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava”

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanțelor judecătorești

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele BEIUȘ-DELANI, judeţul BIHOR, SÂNTION (F1731H), judeţul BIHOR şi SĂCĂŞENI F1503, judeţul SATU MARE

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecţi

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 „Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanţat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020

V.NOTE

1.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buşteni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România

2.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România

VI.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative

2.PUNCT DE VEDERE cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

