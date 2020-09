Concret, în ședința de azi a Guvernul se va aproba un proiect de hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Primul ministrul, Ludovic Orban, a anunțat anterior, de la Călărași, că a fost de acord cu privire la posibilitatea de a organiza adunări publice însă a specificat că exista anumite condiții.

Este probabil ca acestea să fie asemănătoare cu cele de la adunările electorale şi anume participarea unui număr de maxim 100 de persoane în aer liber, respectându-se distanţarea fizică şi obligaţia de a purta mască.

Premierul a ținut să menționeze că nu vrea ca lumea să mai comenteze pe tema faptului că Guvernul cenzurează dreptul la manifestare al oamenilor.

Ludovic Orban a fost întrebat ce măsuri de relaxare vor mai fi impuse. Acesta a răspuns că există anumite propuneri doar că se așteaptă punctul de Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care cuprinde specialiști. Acesta a subliniat că în funcție de ce spun aceștia se vor anunța orice alt fel de măsură.

Ce se schimbă de azi

”Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11,00, la 12,00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. (…) Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a anunțat Orban, duminică, la Călăraşi.

Hotărârea de prelungire a stării de alertă nu a putut fi introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

„Dacă nu avem avizul Consiliului Legislativ, nu o să putem să adoptăm astăzi (joi – n.r.). Asta înseamnă că va trebui luni să facem Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi şedinţă de Guvern, astfel încât să adoptăm prelungirea stării de alertă”, a explicat Orban la începutul şedinţei de Guvern de joi.

Nelu Tătaru anunță noi reguli

Despre prelungirea stării de alertă a vorbit și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, care a anunțat noi reguli.

Vor fi trei tipuri de adeverinţe necesare în funcţie de prezenţa sau nu a unei patologii, la începerea anului şcolar.

„În acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbidităţi, cu boli cronice, pentru copiii care au acasă aparţinători şi vor să facă învăţământ online, pentru profesori care au comorbidităţi şi vor să predea online”, spune Tătaru.