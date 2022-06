Detalii de ultimă oră despre războiul din Ucraina, care continuă de mai bine de trei luni de zile. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat în cursul zilei de duminică o vizită în regiunile Zaporojie, Doneţk şi Luhansk, care au fost bombardate puternic în ultimele săptămâni.

Acesta a vorbit în discursul zilnic adresat de lider naţiunii despre ce a văzut acolo. Potrivit liderului de la Kiev, ziua părea una fără sfârșit. Totodată, el a mai adăugat că și-a arătat susținere față de armat ucraineană și i-a decorat pe cei mai buni.

Volodimir Zelenski a vizitat trei regiuni din Ucraina

„A fost o zi nesfârşită. Am fost în Zaporojie, regiunea Zaporojie. I-am arătat susţinere armatei noastre şi i-am decorat pe cei mai buni. Mi s-a prezentat raportul. Am fost pe poziţii”, a precizat Volodimir Zelenski, informează site-ul president.gov.ua

Liderul de la Kiev a mai adăugat că s-a întâlnit și cu liderul administraţiei regionale, cu şeful poliţiei, al serviciului de securitate, dar și cu o parte din primarii orașelor din regiune și cu locuitorii.

Sunt multe persoane care au reușit să scape din calea bombardamentelor alături de copii, iar președintele Ucrainei susține că actualele condiții nu sunt rele și vor putea fi rezolvate.

El a mai adăugat că a auzit povestea fiecărei familii, iar ce se întâmplă în regiunile menționate este o adevărată tragedie.

Volodimir Zelenski, despre situație din regiunea Zaporojie

„M-am întâlnit cu locuitori din Mariupol care au reuşit să scape cu viaţă din oraş, împreună cu copiii. Condiţiile sunt temporrare, dar nu sunt rele. Am înţeles problemele lor dificile. Cred că le vom rezolva. Fiecare familie are propria poveste.

Majoritatea erau fără bărbaţi. Bărbatul cuiva era la război, altul este în captivitate, altul din nefericire a murit… O tragedie. Fără casă, fără cel iubit. Dar trebuie să trăim pentru copii. Eroii adevăraţi sunt printre noi”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev s-a arătat mândru de toți cei pe care i-a întâlnit duminică și susține că a adus un plus de speranță și încredere în rândul populației.

„Apoi, împreună cu şeful biroului, ne-am îndreptat către est. Am fost la Lisichansk, am fost la Soledar. Sunt mândru de toţi cei pe care i-am întâlnit, cărora le-am strâns mâna, cu care am comunicat, pe care i-am susţinut. Am adus ceva armatei. Nu voi da detalii. Şi v-am adus ceva de la ei. Este important. Am adus încredere. Şi putere. Le doresc să fie sănătoşi. Jos pălăria în faţa părinţilor lor”, a mai spus preşedintele ucrainean.