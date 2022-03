Zelenski a stabilit chiar ieri! Au ajuns la un acord. Anunț major pentru Ucraina

În cursul zilei de vineri, președintele Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Consiliului European, Charles Michel, despre crearea unui Fond de Solidaritate pentru Ucraina. După spusele președintelui Consiliului European, în acest fond vor exista lichidități care vor ajuta autoritățile.

De asemenea, Charles Michel spune că Fondul de Solidaritate va asigura refacerea țării pe termen lung.

”S-au discutat elemente concrete în legătură negocierile în curs dintre Ucraina şi Rusia. Curajul şi rezistenţa de care dau dovadă ucrainenii sunt umilitoare”, se arată într-un mesaj postat pe Twitter de președintele Consiliului European.

Charles Michel mai spune că Uniunea Europeană va continua să fie alături de Ucraina în fața agresiunii Rusiei, subliniind că sprijină crearea acestui fond.

În plus, oficialul european a mai spus că acest fond va ajuta la furnizarea de servicii de bază pentru Ucraina și va răspunde nevoilor cetățenilor.

”Fondul va oferi lichidităţi pentru sprijinirea continuă autorităţilor şi, pe termen lung, va servi drept coloană vertebrală pentru reconstrucţia unei Ucraine libere şi democratice odată ce ostilităţile încetează”, a anunțat președintele Consiliului European.

De partea cealaltă, președintele ucrainean a mai spus că s-a discutat și despre aderarea țării pe care o conduce la Uniunea Europeană.

Shared with president @ZelenskyyUa how we are collectively stepping up our support to #Ukraine

Discussed concrete elements in ongoing negotiations between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/BXLaw8aLra

— Charles Michel (@eucopresident) March 18, 2022