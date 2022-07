Au loc demiteri pe bandă rulantă în Ucraina! Volodimir Zelenski scapă de toți trădătorii patriei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare de la Kiev, Ruslan Demcenko, pe seama căruia a fost pus un acord semnat în 2010, care ar fi favorizat ocuparea Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Potrivit publicaţiei ucrainene The Kyiv Independent, decizia lui Volodimir Zelenski are legătură cu o investigaţie jurnalistică publicată în luna noiembrie de către Radio Europa Liberă. Potrivit acelei investigaţii jurnalistice, în urmă cu 12 ani, Ruslan Demcenko a susţinut semnarea acordului denumit „Pactul de la Harkov”, prin care Ucraina a extins Rusiei chiria instalaţiilor navale din Peninsula Crimeea pentru a primi gaz natural rusesc în condiţii favorabile.

Mihailo Podoleak, consilierul principal al lui Volodimir Zelenski, a declarat însă că demiterea lui Ruslan Demcenko (aflat în acel post din iunie 2020) a fost cauzată de „motive personale legate de starea lui de sănătate”, neavând legătură cu „vreo teorie a conspiraţiei”.

Menționăm faptul că aceasta nu este singura demitere făcute de către Volodimir Zelenski. În prezent, președintele ucrainean dorește să fie înconjurat de personalități politice care și-au arătat loialitatea în toată această perioadă de război.

Volodimir Zelenski își consolidează nucleul fidelilor

Încă de la începutul conflictului armat, președintele ucrainean s-a concentrat pe coordonarea apărării țării sale, dar și pe comunicare, domeniu în care se pricepe datorită fostei sale profesii de actor. Totuși, el nu a luat de unul singur deciziile, acesta fiind înconjurat de mai multe personalități politice care au apărut extrem de des în prim-plan în timpul conflictului armat cu Rusia.

De exemplu, prim-ministrul de la Kiev, Denis Şmîgal, care nu dorește să rivalizeze cu președintele ucrainean, chiar dacă are puteri considerabile datorită funcției sale, plus şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, în care Volodimir Zelenski are mare încredere, chiar dacă, formal vorbind, este doar secretarul său.

Andrii Iermak a oferit recent un interviu în care a spus că este managerul președintelui Volodimir Zelenski, precizând că el supraveghează ca fiecare dintre deciziile liderului să fie pusă în aplicare şi verifică rezultatele oricăror negocieri privind viitorul Ucrainei, reconstrucţia ţării şi efectele sancţiunilor împotriva Rusiei.

Următorul pe lista de politicieni în care Volodimir Zelenski are încredere este David Arahamia, şeful grupului parlamentar al partidului politic al lui Volodimir Zelenski, „Slujitorul Poporului”, după cum se arată într-o analiză publicată de Ukrainska Pravda.