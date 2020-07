Copacul inteligent solar a fost conceput de compania Vtree Energy, condusă de tânărul antreprenor Andrei Vaida. Astăzi, există nouă astfel de dispositive, instalate în 5 orașe europene. În orașul Braga, din Portugalia, spre exemplu, Primaria a achiziționat un copac solar la inițiativa copiilor. Acolo există un Parlament al copiilor care, atunci când a fost întrebat ce și-ar dori ei pentru oraș, s-a decis că acesta are nevoie de un copac solar…„Primul copac solar inteligent a fost testat timp de un an, în București, în fața unui restaurant din Drumul Taberei. Cu toate acestea, în România, în afară de cuvinte de apreciere nu am primit niciun fel de oferte.

În Portugalia și Brazilia se dezvoltă foarte bine acest proiect. Copacul din oțel are ramuri, trunchi și rădăcini. Rădăcina asigură stabilitatea infrastructurii, aici sunt amplasate bateriile și intrările USB rezistente la apă. Trunchiul permite trecerea firelor ramurilor, în cazul panourilor fotovoltaice și a celor de la lămpile cu LED – uri. Copacul inteligent solar îl demontezi ca un lego, în 2-3 ore”, a declarat, în exclusivitate pentru revista Capital, Andrei Vaida.

Atac pe piața mondială

Tocmai pentru că în România nu s-a arătat nicio administrație locală foarte interesată de acest proiect, Andrei Vaida a atacat direct piața mondială, ceea ce s-a dovedit a fi mai benefic și de succes. ”Consideram ca produsul nostru este unul global și am preferat să ne focusăm pe piața externă (mult mai dură și competitivă decât cea din România). Alt aspect este prețul de comercializare, de exemplu, în Abu Dhabi am vândut copaci la un preț de trei ori mai mare decât în România. În Europa și USA se vinde cu dublu. Contează foarte mult și putere de cumpărare a orașului respectiv, planurile de dezvoltare de tip Smart City și, mai ales, birocrația”, spune Andrei Vaida. Bine, dar cât costă un VTree? Ei bine, un copac model basic pleacă de la 35.000 de euro, dar, în funcție de opțiunile tehnice dorite de clientul final se poate ajunge ajunge și la 60.000 de euro. ”Ca opțiuni, putem enumera capacitatea de a încărca scutere și mașini electrice (în conditiile în care copacul este conectat la rețea) și interacțiunea vocală cu Alexa de la Amazon Echo”, subliniază Vaida.

De ce VTree?

De unde ideea unui copac inteligent și solar? În ce scop, pentru ce, pentru cine? ” Ideea s-a născut din dorința de a satisface o nevoie identificată tot mai des în zilele noastre. De obicei, când călătorim, este întotdeauna dificil să gasim o conexiune Wi-Fi gratuită și puncte de încărcare pentru telefoane, ceea ce ne forțează să căutam cafenele sau restaurante care furnizează și astfel de servicii. De aceea, ideea unui serviciu Wi-Fi/ charging point, accesibil și gratuit, în spațiul public a fost întotdeauna un lucru pe care ni l-am dorit. Această nevoie, combinată cu un interes în continuă creștere în ceea ce privește energia regenerabilă, ne-a inspirat să cream un produs prietenos cu mediul, bazat pe două tehnologii majore: energia solară și telecom-ul. Acest produs ne-a permis să combinăm o sursă de energie ieftină, sustenabilă și ușor accesibilă – energia solară -, cu un furnizor de internet care ar permite oamenilor să se conecteze ușor online. Ideea noastră initială a fost să dezvoltăm acest produs pentru uz casnic. Însă, după o analiză mai atentă, am realizat că orașele au nevoie de Wi-Fi gratuit, în același mod în care aveau nevoie de electricitate în urmă cu câteva decenii. Luând în considerare acest aspect, ca un scop global, ne-am gândit că putem crea un produs care să arate bine din punct de vedere estetic, în timp ce ne îndeplinim responsabilitățile în calitate de cetățeni globali. Urmând aceasta linie, am conceput „copacii” noștri ca un simbol al energiei hrănitoare, doar că, în loc să culegem fructe, primim Wi-Fi și energie electrică. Deși nu există o nevoie actuală pentru acest design, am fost motivați în a transmite un mesaj. Copacii nu numai că se integrează într-un concept de mediu responsabil și sustenabil, dar, în mod tradițional, aceștia simbolizează legături, prin rădăcini și crengi. Exact acesta a fost scopul nostru: să creăm legături între online și lumea reală și să aducem oamenii împreună, într-o locație publică”, spune Andrei Vaida.

Avantaje pentru București

Dar, oare, cum ar ajuta VTree o Capitală europeană, așa cum se doresc și Bucureștii? ”Bucureștii, ca și alte orașe, are o nevoie reală de informații referitoare la mediu, trafic, zone aglomerate etc. Spre exemplu, VTree poate analiza date referitoare la schimbările condițiilor de mediu. Cu cât informațiile primite și analiza acestora sunt mai precise, cu atât vom putea să dezvoltăm modele de mediu mai bune, identificând cele mai mari vulnerabilități și zone de risc. Totodată, aceste informații pot fi transmise factorilor de decizie care pot opera modificări immediate. De asemenea, pornind de la faptul că blocajele în trafic reprezintă una dintre cele mai mari probleme pentru un oraș, prin monitorizarea străzilor folosind infrastructura copacilor solari, pot fi furnizate date în timp real utilizatorilor despre situația ambuteiajelor sau pot fi sincronizate semafoarele în funcție de fluxul de mașini înregistrat. Toate aceste îmbunătățiri pot fi făcute doar dacă există un nivel al informației ridicat și colectat în timp real, asa cum poate furniza o infrastructură de copaci solari. O asemenea rețea poate să aducă și beneficii turismului, prin furnizarea de informații referitoare la punctele de atracție, la cât de aglomerate sunt, într-un moment sau altul și, bineînțeles, furnizând wi-fi și energie, atât de necesare atunci când suntem într-un oraș strain”, susține Vaida.