Hotărârea de Guvern care reglementează noile norme pentru acordarea voucherelor de vacanță în 2025 a fost trimisă luni spre avizare, a anunțat marți ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan. Noile prevederi stabilesc că voucherele vor putea fi folosite pentru acoperirea a maximum 50% din valoarea pachetelor turistice, respectiv 800 de lei dintr-un total de minimum 1.600 lei.

Conform explicațiilor oferite, declarația pe proprie răspundere se va face ulterior, odată cu prezentarea facturii aferente pachetului turistic.

Față de edițiile anterioare, noutatea constă în faptul că taxele aferente se vor aplica doar pentru cei 800 de lei primiți din partea statului, nu pentru valoarea totală a pachetului.

Ministrul a subliniat că, împreună cu Ministerul Finanțelor și cu operatorii din turism, s-a căutat o formulă de decontare care să nu împovăreze nici companiile, nici angajatorii, nici beneficiarii.

„Şi eu mi-aş dori să revenim la vechiul sistem de vouchere cu 1.600 de lei. Sunt încântat că am reuşit în negocierile de la finalul anului trecut, când bugetul arăta cum arăta, să avem măcar această oportunitate de 800 lei. Am avut multiple discuţii cu operatorii din turism şi le mulţumesc pentru opiniile lor. Cred că aceşti 800 de lei sunt mai mult decât zero în orice calcul am face”, a afirmat Bogdan Ivan.