Ramzan Kadîrov, liderul regiunii ruse Cecenia și aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat duminică că a călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene care atacă Kievul, transmite Reuters, care nu a putut verifica în mod independent dacă acesta se afla în Ucraina sau dacă a călătorit acolo în timpul conflictului.

Canalul de televiziune cecen Grozny a postat duminică devreme pe canalul său de socializare Telegram o înregistrare video care îl arată pe Kadîrov într-o cameră întunecată discutând cu trupele cecene despre o operațiune militară care, potrivit acestora, a avut loc la 7 km de capitala ucraineană. În postare nu s-a precizat unde și când a avut loc întâlnirea.

De asemenea, el a subliniat într-un mesaj că acest videoclip a fost filmat la Gostomel, un aeroport situat în apropiere de Kiev, capitala Ucrainei, capturat de forţele ruse în primele zile ale ofensivei lor.

„Zilele trecute eram la aproximativ 20 de kilometri de voi, naziştilor de la Kiev, iar acum suntem şi mai aproape”, a scris Ramzan Kadîrov, îndemnând forţele ucrainene să se predea, „sau veţi fi terminaţi”.

„Vă vom arăta concret că practica rusă învaţă războiul mai bine decât teoria străină şi recomandările consilierilor militari”, a adăugat el.

În plus, el i-a transmis un mesaj special preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Un apel personal pentru Zelenski şi gaşca lui. Oriunde te-ai duce, oriunde te-ai ascunde, luptătorii noştri te vor prinde din urmă. Îi vor prinde din urmă pe toţi oamenii tăi, pe toţi cei care au atentat la vieţile populaţiei paşnice din Ucraina”, a transmis acesta potrivit Nexta.

⚡️If Kadyrov really is near Kyiv, the AFU will destroy him, – Advisor to the President of Ukraine Alexey Arestovich on the air of „UARazom”

Today Ukrainian media reported that the head of Chechnya, Ramzan Kadyrov, is in Ukraine.However, no one has confirmed this information yet. pic.twitter.com/IHttY6UWQK

