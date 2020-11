Fiind îngrijorat de numărul mare de pacienți cu coronavirus, medicul Amin Zahara, de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Ploiești, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj tranșant la adresa celor care nu au respectat măsurile de prevenție și care nu cred în boală.

„Am ajuns într-un punct în care suntem sufocați, nu de măști, pentru că pe alea NU le-ați purtat… mă refer la sistemul medical. Tot mai mulți medici sunt infectați, am ajuns să mă uit cu teamă la telefon când sună, pentru că știu deja ce trebuie să spun, replica e aceeași: NU SUNT LOCURI!”, își începe acesta mesajul.

Cum am ajuns în această situație

Medicul și-a continuat mesajul prin a explica modul în care s-a ajuns la un număr atât de ridicat de cazuri de coronavirus.

”Acum vă întrebați de ce am ajuns aici?! Este strigător la cer să auzi ca avem 10000 de cazuri și voi încă nu credeți. Și ca să vă răspund la întrebare: “De ce am ajuns aici?” Am ajuns pentru că: S-a sfidat orice regulă de bun simt, ați negat orice adevăr, lovind în medici, ați promovat doar minciuna și petrecerile. Și noi medicii ducem o luptă tot mai grea zi de zi.

Și nu, nu plecăm “pozitivi” spre casă, nu ai cum, când auzi rugămințile pacienților: „aveți grijă de mine, că am nepoatele de crescut și nu mă au decât pe mine”, „am o fiică care mă așteaptă, oare o să îmi revin?” Un domn mă suna disperat: “știu că nu aveți locuri, dar vă rog frumos, faceți ceva, l-am pierdut pe fratele meu, nu vreau să o pierd și pe soția mea.”, spune medicul.

”Vor muri oameni nevinovați”

În încheiere, medicul a subliniat că din cauza ignoraței vor muri oameni nevinovați care au încercat să ducă o viață normală, respectând regulile impuse.

Așadar, încărcați sufletește, sigur plecăm. Viața asta este nedreaptă! Totul este trist în jurul nostru, oamenii sunt tot mai disperați și panicați. Știți ce e trist? Că vor muri oameni nevinovați, oameni care au încercat sa ducă o viață normală, respectând niște reguli, dar care nu au avut loc de voi.”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.