Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a felicitat luni soţia, pe Olena Zelenska, pentru împlinirea vârstei de 45 de ani, i-a mulţumit pentru sprijin şi i-a urat o victorie rapidă a Ucrainei asupra Rusiei, transmite EFE.

”Draga mea OV (Olena Volodimirivna), vreau să-ţi mulţumesc. Pentru că exişti. În viaţa mea. Pentru că eşti aici, acum. Pentru încrederea ta în Ucraina şi în Victorie. Pentru că mă faci mai puternic. Pentru toţi anii, orele, minutele… şi încă o dată pentru ACEST an. Pentru felul în care reprezinţi Ucraina”, a scris Zelenski pe Telegram.

Şeful statului ucrainean i-a mai mulţumit soţiei sale pentru cei doi ”copii minunaţi” pe care îi au împreună.

”Îţi doresc UN lucru. Ca ziua victoriei POPORULUI asupra ORCILOR să vină curând în viaţa ta. În viaţa noastră … În viaţa tuturor persoanelor”, a adăugat el.

Agenţia de presă Unian a subliniat că Zelenska a fost un adevărat sprijin pentru Zelenski în cariera lui politică, în pofida faptului că, la început, ea nu dorea ca soţul ei să candideze la scrutinul prezidenţial.

La 25 ianuarie, când şeful statului ucrainean a împlinit 45 de ani, Zelenska i-a trimis soţului ei o scrisoare de felicitare în care a subliniat că, în ciuda celor întâmplate în ultimul an, odată cu invazia rusă în Ucraina, soţul ei continuă să fie aceeaşi persoană pe care a cunoscut-o când aveau amândoi 17 ani, deşi ”în realitate, ceva s-a schimbat, (pentru că) zâmbeşti mai puţin”.

În cursul zilei de ieri, prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a subliniat că, prin atacurile zilnice, Rusia nu vrea decât să transforme orașele în ruine și să ucidă ucraineni.

„Harkov și Herson. Zonele rezidențiale și spitalele sunt bombardate zilnic. Astăzi – o universitate. Nu există o logică militară, ci doar dorința Federației Ruse de a transforma orașele în ruine și de a ucide”, a scris aceasta într-o postare pe Twitter.

Kharkiv and Kherson. Residential areas and hospitals are being shelled daily. Today – a university. There is no military logic, only RF’s desire to turn cities into ruins and kill. This is genocide, which must be perceived by the world as asenseless terror and absolute evil.

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) February 5, 2023