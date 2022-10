Vodafone UK și CK Hutchison își vor uni afacerile din Marea Britanie

În prezent, Vodafone UK (United Kingdom – Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord) și CK Hutchison negociează pentru a-și uni afacerile din Marea Britanie pentru a crea cel mai mare jucător din industria de telefonie mobilă, după numărul de clienţi, în scopul de a accelera implementarea serviciilor 5G şi extinderea conectivităţii în bandă largă. Vodafone a anunţat luni că va deţine 51% din noua entitate, iar CK Hutchison va deține 49%, participaţiile fiind obţinute, în principal, prin ajutarea transferului datoriei. Tranzacţia ar urma să fie gata până la sfârşitul acestui an. La Bursa de la Londra, acţiunile Vodafone au urcat luni cu 2,1%.

Fuziunea dintre Vodafone UK, a treia cea mai mare rețea de telefonie din Marea Britanie, şi Three a Hutchison, a patra cea mai mare reţea de telefonie din Marea Britanie, va crea o afacere cu aproximativ 27 de milioane de clienţi, depășind, astfel, actualii lideri din industria de telefonie mobilă din Marea Britanie: EE (Everything Everywhere) şi Virgin Media O2. Three a Hutchison este o subsidiară a CK Hutchison Holdings, care operează sub marca globală Three.

„Prin combinarea afacerilor noastre, Vodafone UK şi Three UK vor obţine nivelul necesar pentru a accelera implementarea serviciilor 5G în Marea Britanie şi extinderea conectivităţii în bandă largă către comunităţile rurale şi micile afaceri”, scrie într-un comunicat de presă emis de către Vodafone UK, citat de agenția de presă Reuters.

În prezent, Vodafone Group Plc urmăreşte să realizeze fuziuni cu rivalii săi de pe multiple pieţe din Europa, în urma unor semnale mult mai favorabile din partea autorităţilor de reglementare, care au înţeles în timpul pandemiei provocată de coronavirus valoarea investiţiilor în reţele de telefonie, spunea, în luna februarie a acestui an, şeful Vodafone UK, Nick Read. Vă amintim că, în trecut, autorităţile de reglementare s-au opus tranzacţiilor prin care se reducea numărul operatorilor de telefonie pe principalele pieţe, dar, acum, şi-au schimbat poziţia.

Vodafone își vinde afacerea din Ungaria cu aproape 2 miliarde de dolari americani

Aceasta nu este singura schimbare pe care au impus-o liderii de la Vodafone Group Plc. Vă amintim că, în luna august a acestui an, compania respectivă a anunţat vânzarea afacerii sale din Ungaria pentru 715 de miliarde de forinţi în numerar, respectiv 1,8 miliarde de dolari americani. Tranzacția va crea un lider local în sectorul telecomunicaţiilor în Ungaria, potrivit sursei citate anterior.

Vodafone UK a precizat că convenit termenii acordului cu cei doi cumpărători, firma de stat Corvinus Zrt şi operatorul 4iG, ambele din Ungaria. Tranzacţia, care nu include VOIS, adică afacerea de servicii a Vodafone, ar urma să ducă la crearea celui de-al doilea operator de telefonie din Ungaria.

„Guvernul ungar are o strategie clară a a crea un campion naţional ungar în sectorul IT”, a spus Nick Read.