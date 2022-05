Ucraina anunţă că a doborât nouă ţinte aeriene ruseşti în ultimele 24 de ore, informează Kiev Independent. Comandamentul Forţelor Aeriene de la Kiev a raportat că a distrus două SU-25 şi şapte drone în ultimele 24 de ore.

⚡️Ukraine downs nine aerial targets of Russian Air Force.

The Air Force Command reports that it destroyed two SU-25s and seven UAVs in the past 24 hours.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 1, 2022