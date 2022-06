Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat încrederea că Ucrainei i se va acorda curând statutul de țară candidată la aderarea oficială la Uniunea Europeană.

„Cred cu tărie că vom obţine o decizie pozitivă, că vom obţine sprijin, că de acum cursul a fost stabilit.

Desigur, aceasta este şi o decizie istorică pe care Consiliul European trebuie să o ia acum, dar pregătirile sunt bune”, a declarat duminică Ursula von der Leyen, subliniind că este încrezătoare în perspectivele existente. Declaraţiile sa a fost făcută în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune german ARD.

Amintim faptul că Ursula von der Leyen a recomandat vineri, 17 iunie, ca Ucraina să primească statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Declarația sa a fost făcută în timpul unei conferințe de presă, la o zi după ce Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi și Klaus Iohannis au făcut o vizită oficială la Kiev.

„În primul rând, Comisia recomandă Consiliului ca Ucrainei să-i fie acordată perspectiva unui viitor european și, în al doilea rând, să-i fie acordat statutul de țară-candidată. Aceasta înseamnă, desigur, ca țara să implementeze o serie de reforme importante.

Cu siguranță, Ucraina a demonstrat aspirația și determinarea de a se ridica la înălțimea valorilor și standardelor europene. Ucraina are o democrație parlamentară și prezidențială solidă, o administrație publică ce funcționează foarte bine.

Ucraina are o societate civilă foarte dinamică, foarte activă, iar acesta este un lucru bun. Are un sistem electoral care s-a dovedit a fi corect și liber. Ucraina a luat deja măsuri importante pentru a deveni o economie de piață pe deplin funcțională. Știm cu toții că ucrainenii sunt gata să moară pentru perspectiva europeană. Noi ne dorim ca ei să trăiască alături de noi visul european.

Avem un mesaj clar, iar acesta este: da, Ucraina merită perspective europene, da, Ucraina trebuie să fie primită ca stat candidat. Mergem conform regulilor, progresul depinde de Ucraina, mingea este în teritoriul ucrainenilor”, a declarat vineri Ursula von der Leyen. În timpul declarației sale, aceasta a purtat culorile steagului Ucrainei, respectiv: un bluzer galben peste o cămașă albastră.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓ https://t.co/BuBLz0Fbdt

La scurt timp, Volodimir Zelenski a scris mesajul următor pe contul său de Twitter:

„Salut concluzia pozitivă a Comisiei Europene cu privire la statutul de candidat al Ucrainei. Este primul pas pe calea aderării la UE, care cu siguranță va aduce victoria noastră mai aproape.

Sunt recunoscător Ursulei von der Leyen şi fiecărui membru UE pentru această decizie istorică. Aştept un rezultat pozitiv la Consiliul European de săptămâna viitoare.”

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022