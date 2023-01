Ce se va întâmpla cu Vladimir Putin după ce se va termina războiul? Analiștii politici din UE au emis trei scenarii diferite

Vladimir Putin a declanșat un război în Europa de Est pentru a repoziționa Rusia în prima ligă a puterilor globale, însă efectele cauzate de conflictul militar din Ucraina a dus la moartea a sute de mii de militari ruși pe frontul de luptă și în epuizarea rezervelor de armament modern ale Rusiei.

De aceea, viitorul politic al lui Vladimir Putin este învăluit în incertitudine. Vladimir Putin, în vârstă de 70 de ani, își va încheia mandatul de președinte în 2024, iar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat recent că este „prea devreme” pentru a vorbi despre o nouă candidatură a lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia. În ciuda acestui fapt, Kremlinul construiește deja campania electorală pentru anul viitor. Dacă Vladimir Putin va decide să candideze din nou, el mai are dreptul la încă două mandate de câte șase ani fiecare.

Vă amintim că Vladimir Putin conduce Rusia din 2000, însă a avut o pauză de patru ani, când a făcut rocada cu Dmitri Medvedev (2008) și a preluat de la acesta funcția de prim-ministru al Rusiei. În acea perioadă, el a modificat Constituția Rusiei pentru a putea conduce țara până în 2036. Planurile sale, însă, ar putea fi date peste cap din cauza pierderilor suferite de armata Rusiei în Ucraina.

În prezent, analiștii de politică externă din Uniunea Europeană (UE) văd trei scenarii pentru Rusia.

Primul scenariu este un regim totalitar condus de Vladimir Putin, dacă războiul se va sfârși așa cum își dorește el.

Al doilea scenariu este colapsul militar în Ucraina, ce ar pune punct carierei sale politice.

Al treilea scenariu implică dispariția lui Vladimir Putin, care ar duce la dezintegrarea Federației Ruse, relatează Antena 3 CNN.

Vladimir Putin a declarat război Occidentului încă din 2007

Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat un discurs susținut de Vladimir Putin în 2007 la München (Germania) și, spre deosebire de analiștii politici, el a observat că președintele Rusiei a declarat război Occidentului încă din acel an. În cadrul acelui discurs, el a avertizat că expansiunea NATO este inacceptabilă pentru Rusia.

„Noi trebuie să înțelegem. Putin nu a luat o decizie în urmă cu un an de zile în legătură cu războiul din Ucraina. Am revăzut de curând un material interesant de la Conferința de Securitate de la München din 2007. Mi se pare interesant că unii dintre analiștii actuali, oameni politici spun că noi nu am observat faptul că în 2007, în discursul de la München privind problemele de securitate, Putin a făcut o declarație de război împotriva Occidentului. Discursul lui a fost extraordinar de dur. A spus că expansiunea NATO este inacceptabilă pentru Rusia.

În 2007, atrăgeam atenția asupra acestui discurs extraordinar de dur cu valențe externe, dar mai ales valențe interne. El se adresa pe plan intern rușilor pe care voia pe plan intern să îi mobilizeze pentru o reacție împotriva Occidentului”, a declarat, marți, Adrian Năstase, relatează sursa citată anterior.