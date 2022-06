În prezent, relațiile bilaterale dintre Rusia și Kazahstan devin din ce în ce mai tensionate, după ce președintele țării asiatice, Kassim-Jomart Tokaev, a refuzat recent o decorație oferită de Guvernul de la Moscova și i-a spus direct lui Vladimir Putin că țara sa nu va recunoaște niciodată independența republicilor separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk din Ucraina.

Președintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, remarcase totodată că Federația Rusă n-ar trebui să încerce să joace rolul „salvatorului” pentru că nimeni nu are de gând „să servească sau să se plece”.

Menționăm faptul că afirmația respectivă a lui Kassim-Jomart Tokaev a fost făcută la conferința de presă de la Organizației Tratatului de Securitate Internațională, reuniune organizată la Sankt Petersburg. Declarația sa a provocat furia liderului Republicii Cecene, Ramzan Ahmatovici Kadîrov, și a Guvernului de la Moscova, care a trecut rapid la represalii asupra Kazahstanului.

Ca urmare, Rusia a stopat rapid exporturile de petrol pe care compania națională de petrol a Kazahstanului, KazMunayGas (KMG), firma-mamă a grupului petrolier Rompetrol, le realiza în Europa prin portul rusesc din Novorossiisk (situat în regiunea rusească Krasnodar), invocând descoperirea unor bombe din Al Doilea Război Mondial.

Novorossiisk este o bază militară a marinei ruse, amplasat ca port strategic la Marea Neagră în partea de vest a Munților Caucaz.

De asemenea, Konstantin Zatulin, deputat rus în Duma de Stat de la Moscova și vicepreședintele actual al Camerei Parlamentului pentru afacerile în CSI (Comunitatea Statelor Independente care reunește majoritatea republicilor ex-sovietice), l-a atacat verbal pe președintele kazah Kassim-Jomart Tokaev.

Konstantin Zatulin a amenințat direct Kazahstanul, făcând trimitere la regiunile nordice ale țării asiatice, de la granița cu Rusia, unde este concentrată minoritatea rusă. Totodată, acesta i-a avertizat pe kazahi că, „în funcție de comportamentul Kazahstanului, nimic nu este exclus”.

Guvernul de la Nur-Sultan a replicat imediat, blocând astfel 1.700 de vagoane cu cărbune importat din Rusia, semnalează site-ul Nexta, plus alte surse mass-media independente din spațiul ex-sovietic.

În prezent, analiștii economici se întreabă dacă următorul pas al Rusiei va fi blocarea transporturilor de uraniu pe care compania de stat Kazatomprom le face către fabricile europene prin orașul rusesc Sankt Petersburg.

#Kazakhstan in response to #Russia‘s blocking of #Kazakh oil exports blocked 1,700 railcars with #Russian coal on its territory.

Tensions between Russia and Kazakhstan are rising.

📰UNIAN pic.twitter.com/PBixnh8uI1

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022