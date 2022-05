Rubla rusească urmează să fie utilizată în Herson începând de astăz

„De când a ocupat orașul sudic Herson la începutul lunii martie, Rusia a căutat să își legitimeze controlul asupra orașului și a zonelor învecinate prin instalarea unei administrații pro-ruse.

Declarațiile recente ale acestei administrații includ declararea „imposibilă” a revenirii la controlul ucrainean și anunțarea unei tranziții valutare de patru luni de la grivna ucraineană la rubla rusă. Rubla rusească urmează să fie utilizată în Herson începând de astăzi”, a scris Ministerul Apărării Naționale din Marea Britanie, duminică după-amiază, pe Twitter.

Potrivit ministerului britanic, Guvernul de la Moscova intenționează să exercite o influenţă politico-economică în Herson pe termen lung.

„Controlul durabil asupra Hersonului și a legăturilor sale de transport va crește capacitatea Rusiei de a-și susține avansul spre nord și vest și va îmbunătăți securitatea controlului Rusiei asupra Crimeei”, a explicat Ministerul Apărării Naționale din Marea Britanie pe Twitter.

Amintim faptul că, anterior, Ministerul Apărării din Marea Britanie a transmis un avertisment legat de flota rusă din Marea Neagră.

Flota rusă din Marea Neagră își păstrează capacitatea de a lovi ținte ucrainene și de coastă, chiar dacă a pierdut nava de debarcare Saratov și crucișătorul Moskva, informează Ministerul britanic al Apărării.

Într-o postare pe contul de Twitter, Ministerul britanic al Apărării arată că aproximativ 20 de nave ale marinei ruse se află în zona operațională din Marea Neagră, precizând, de asemenea, că este vorba și despre submarine.

„Strâmtoarea Bosfor rămâne închisă pentru toate navele de război care nu sunt turcești, ceea ce face ca Rusia să nu-și poată înlocui crucișătorul pierdut Moskva în Marea Neagră”, se adaugă în buletinul periodic.

Echipajul de pe nava Moskva este în continuare dispărut

Iulia Țivova a căutat informații despre fiul ei, Andrei, unul dintre membrii echipajului de pe crucișătorul „Moskva”, după ce nava s-a scufundat, săptămâna trecută, în Marea Neagră.

La fel ca altor sute de familii ale membrilor echipajului, nu i s-a spus nimic despre soarta tânărului marinar, în condițiile în care Moscova susține că evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Apoi, luni dimineață, Iulia a primit un telefon de la Ministerul rus al Apărării. Fiul ei era mort, relatează The Guardian.

„Avea doar 19 ani, era recrut”, a povestit Iulia Țivova, plângând la telefon. „Nu mi-au spus nimic altceva, nicio informație despre când va avea loc înmormântarea. Sunt sigură că nu este singurul care a murit”, a declarat femeia, potrivit sursei citate.

Rudele marinarilor care au servit la bordul crucișătorului „Moskva” cer răspunsuri, în condițiile în care Ministerul rus al Apărării a încercat să păstreze tăcerea despre ce s-a întâmplat cu echipajul navei, estimat la 510 persoane. Numărul total de morți, răniți și dispăruți rămâne un secret de stat.