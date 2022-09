Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că și țara sa dorește să pună capăt cât mai curând posibil războiului împotriva Ucrainei. Comentariile sale au fost făcute în cadrul unei discuții bilaterale cu premierul Narendra Modi, în marja summitului OCS din Uzbekistan.

„Cunosc poziția dumneavoastră cu privire la conflictul din Ucraina și, de asemenea, preocupările dumneavoastră. Ne dorim ca toate acestea să se încheie cât mai curând posibil. Vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă acolo”, i-a spus Vladimir Putin premierului Modi.

Putin at a meeting with Modi: we understand your position on the Ukrainian conflict and will do everything to end the conflict as soon as possible. pic.twitter.com/gihzCJeReY

— 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) September 16, 2022