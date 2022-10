Vladimir Putin a dat ordinul. La auzul celor declarate de președintele Federației Ruse, toată Ucraina este în stare de șoc. Liderul de la Kremlin a spus, înaintea ședinței Consiliului de Securitate faptul că s-a luat decizia de a lovi cu rachete de croazieră infrastructura energetică din Ucraina.

”La propunerea Ministerului Apărării al Federației Ruse și conform planului Statului Major General, a fost efectuată o operațiune masivă cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune asupra instalațiilor energetice, comanda militară și comunicațiile Ucrainei”, a spus Vladimir Putin.

El a susținut că serviciile secrete ucrainene că au comis trei atacuri teroriste. În plus, Putin a amenințat că orice atac din partea Ucrainei va primi un răspuns puternic din partea Rusiei.

”Dacă încercările de a comite atacuri teroriste pe teritoriul nostru continuă, răspunsurile Rusiei vor fi dure și egale, nimeni nu ar trebui să aibă îndoieli în acest sens”, a spus Vladimir Putin.

Putin crede că există „suficientă prostie” în organizarea mobilizării parțiale

El a apreciat că există „suficientă prostie” în organizarea mobilizării parțiale anunțate în Rusia. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a susținut că acesta este un bun prilej pentru a corecta problemele care se acumulează de multă vreme.

„Aici, din păcate, avem destulă prostie, de fapt, așa cum, din păcate, repet încă o dată, se întâmplă des în alte domenii. Dar dacă nu am fi început să facem asta așa cum o facem acum, nu am fi văzut niciodată. Am văzut acele probleme care s-au acumulat acolo și, se pare, s-au acumulat de destul de mult timp”, a spus Putin luni la o întâlnire cu șefii aleși de regiuni, care are loc prin videoconferință potrivit Interfax.

În același timp, el a remarcat: „Dar iată un motiv bun pentru ca noi să ne ocupăm de toate aceste probleme”.

Președintele Rusiei cere monitorizarea cu strictețe a respectării legii

Putin le-a cerut guvernanților aleși să monitorizeze în mod constant respectarea legii în timpul mobilizării parțiale. El a spus că este necesar să se țină sub control constant problemele respectării legii în timpul mobilizării parțiale, precum și acordarea asistenței și sprijinului necesar familiilor mobilizaților.

„Toate deciziile luate aici, inclusiv garanțiile sociale, plățile, sprijinul suplimentar din bugetele regionale pentru familiile soldaților, sergenților și ofițerilor aflați în serviciu, care intră acum în rândurile forțelor armate ruse, trebuie puse în aplicare cu strictețe”, a subliniat președintele.

El le-a mai cerut acestora ca, împreună cu Ministerul Apărării, să analizeze progresul mobilizării parțiale și să prezinte propuneri cu privire la modul în care această activitate ar trebui organizată în mod modern în viitor.

„Facem un apel către conducătorii regiunilor către toți: cu atenție, împreună cu departamentele de resort ale Ministerului Apărării, cu oficiile militare de înregistrare și înrolare, totul trebuie analizat și făcute propuneri, actualizarea bazei și propuneri cu privire la modul această activitate ar trebui organizată în țara noastră într-un mod modern în viitor”, a spus președintele.

Apelul care vizează întreaga Rusie

El a subliniat că acest lucru se aplică tuturor componentelor organizației militare.

„Tot ceea ce se întâmplă este un motiv întemeiat pentru a lua decizii cu privire la dezvoltarea ulterioară a Forțelor Armate în ansamblu. Toate acestea, desigur, vor fi luate în considerare în dezvoltarea ulterioară a Forțelor Armate, la rezolvarea problemelor legate de creșterea capacitatea de apărare a țării; și toate legate de mobilizare, aceasta este, desigur, una dintre componentele acestei mari lucrări sistemice, care îi privește și pe liderii regiunilor Federației Ruse”, a spus el.

Decretul privind mobilizarea parțială în Rusia a fost semnat de președintele Vladimir Putin. Activitățile de mobilizare au început pe 21 septembrie. Ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a declarat că 300.000 de rezerviști vor fi chemați în cadrul mobilizării parțiale.