Vom avea rezoluţie pentru intrarea României şi Bulgariei în Schengen în Parlamentul European!

Tocmai s-a votat în Comisia pentru Petiţii propunerea europarlamentarului Vlad Gheorghe. Acesta a propus ca Parlamentul să acționeze pentru apărarea românilor și bulgarilor ale căror drepturi au fost încălcate prin decizia Consiliului din decembrie 2022.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, ,,votul Austriei n-a respectat prevederile tratatelor când cancelarul Nehammer a invocat false argumente, prin urmare am cerut ca Parlamentul să meargă până la capăt cu atribuţiile sale şi să întoarcem această decizie”.

,,Urmează votul din plen, dar nu sunt motive să ne îndoim că va trece rezoluţia propusă”.

Vlad Gheorghe spune că propunerea sa a fost prioritizată și că Grupurile europarlamentare și colegii din Comisie au înțeles că trebuie să se corecteze urgent această nedreptate care vulnerabilizează Uniunea Europeană.

,,Nu putem permite niciunui stat membru să exercite cu rea-voinţă rolul în Uniune în detrimentul altor state” a mai adăugat acesta”.

”Românii şi bulgarii nu sunt cetăţeni de mâna a doua, iar principiile Uniunii nu pot fi încălcate nicicum, nu contează că are Nehammer alegeri, că are Putin interes să nu fim în Schengen sau că n-avem bască. Aici, la Bruxelles, nu negociem principii şi nu renunţăm să luptăm pentru ceea ce li se cuvine românilor, susține Vlad.

În viziunea europarlamentarului USR, românii trebuie să aibă parte numai de lucruri bune, care ni se cuvin de mai bine de 10 ani, iar acestea sunt: circulaţie liberă în spaţiul unic european, fără cozi, umilinţe, timp pierdut şi bani aruncaţi la frontiere.

Eugen Tomac: Accesul nostru în Schengen se va realiza! Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși

Europarlamentarul Eugen Tomac, președinte al PMP, a transmis că „este esențial să rămânem uniți” pentru aderarea României la Schengen.

„Accesul nostru în Schengen se va realiza, însă, așa cum am spus și în cadrul dezbaterii, este un conflict juridic ce, în acest moment, poate fi soluționat doar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Eu am depus deja o acțiune la CJUE împotriva Consiliului UE și am încrederea că aceasta va fi câștigătoare.

Prezența noastră la această ședință confirmă angajamentul nostru clar și pe deplin asumat de a susține, prin toate mijloacele, realizarea acestui obiectiv național. Românii merită să fie liberi în Schenghen!”, a transmis Eugen Tomac, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Este esențial să rămânem uniți pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv legitim pentru care luptăm de mult prea mult timp. Controalele la frontierele UE trebuie să fie eliminate pentru români”, a mai spus europarlamentarul Eugen Tomac.

Eugen Tomac a participat miercuri, alături de președintele USR, Cătălin Drulă, și deputații europeni Vlad Botoș și Vlad Gheorghe, la dezbaterea privind accesul României în spațiul Schengen din Comisia de Petiții a Parlamentului European.