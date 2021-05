În anul 2020 Visma Software s-a bucurat de o creștere semnificativă a numărului de angajări. Anul 2021 este la fel de prielnic pentru compania norvegiană, aceasta deschizând o nouă locație care va deveni în timp la fel de puternică precum cele de la Timișoara și Sibiu, iar obiectivul este ca echipa să se mărească cu cel puțin 20 de colegi noi în Iași.

„În ciuda pandemiei, am avut un an grozav în 2020, iar dacă ar fi să rezum, obiectivul nostru cheie pentru acest an și pentru cel viitor este legat de creșterea afacerii. România continuă să fie unul dintre pilonii de creștere cheie ai organizației noastre de centru de competență.

De ce Iași? Vrem să continuăm să investim în comunitățile locale, iar Iașiul este unul dintre hub-urile tehnologice cu cea mai rapidă creștere din Europa conform statisticilor YoY. Unul dintre aspectele cheie pe care intenționăm să le aducem pe piața locală este o combinație între o cultură unică a companiei nordice, fiind parte a unei echipe internaționale într-un model de livrare hibrid nonconformist”, declară Daniel Reisenauer, Managing Director Visma Software România.