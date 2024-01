Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, și-a exprimat, luni, optimismul cu privire la posibilitatea ca România să intre în programul Visa Waiver, în anul 2025.

De asemenea, el a subliniat că este încrezător că și companiile aeriene vor anunța în curând deschiderea unor rute directe către Statele Unite.

Conform declarațiilor sale, Ambasadorul Andrei Muraru a subliniat că posibila eliminare a vizelor în anul următor ar putea juca un rol semnificativ în consolidarea legăturilor între România și Statele Unite.

El a menționat că această măsură ar putea facilita schimburile profesionale, instituționale, turistice și de afaceri între cele două țări, contribuind astfel la construirea unor legături mai solide și la stimularea diverselor aspecte ale colaborării bilaterale.

„În 2021 am avut peste 17% în timp ce în 2022 am avut 12,61%, acea cifră mare din 2012 s-a datorat condiţiilor extraordinare de pandemie, când am avut de peste trei ori mai puţine aplicaţii pentru viză şi numărul a rămas constant dar raportat la numărul total de cereri.

Nu este o scădere conjuncturală, vine ca urmare o unor eforturi pe ambele maluri ale Atlanticului şi la Bucureşti şi la Washington, a unor semnale transmise şi de partea română şi americană către publicul român.

Anul trecut am avut un număr substanţial mai mare de aplicaţii pentru viză, în continuare Ambasada SUA încurajează pe toţi cei care au o viză care a expirat să solicite reînnoire, fără interviu.

Noi credem că acest trend arată pe de o parte o tendinţă pozitivă şi în spate stă voinţa ambelor guverne de a îndeplini toate condiţiile privind scutirea de vize şi de a permite României să intre în acest program Visa Waiver, sperăm noi de anul viitor”, a subliniat Andrei Muraru, pentru Prima News.