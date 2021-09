Visa (NYSE: V) contribuie la digitalizarea a circa 16 milioane de afaceri mici şi mijlocii (IMM-uri) la nivel internaţional, care reprezintă aproximativ 30% din obiectivul stabilit în 2020 de a digitaliza 50 de milioane de IMM-uri în următorii ani. De la începutul pandemiei, Visa a lansat mai multe programe comunitare pentru a susţine afacerile mici să accepte plăţi electronice şi să poată accesa mai eficient economia digitală. Nevoia IMM-urilor de a continua eforturile cu digitalizarea este subliniată de studiul global Visa Back to Business, potrivit căruia 68% dintre consumatori au declarat că pandemia Covid-19 le-a schimbat definitiv comportamentul de plată.

“În 19 luni de pandemie, am observat că acele companii care au folosit comerţul digital şi au făcut vânzări în afara graniţelor s-au descurcat mai bine în timpul crizei sanitare”, a declarat Mary Kay Bowman, global head of buyer, seller, core and platform products, Visa. “Însă acum nu mai este vorba doar de menţinerea la suprafaţă, de supravieţuire. Azi asistăm la o dezvoltare binevenită a antreprenoriatului şi, pe măsură ce ne apropiem de ţinta de 50 de milioane de IMM-uri, ajutăm o nouă categorie de antreprenori să intre în mediul online, pentru prima dată ca nativi digitali”.