Virgiliu Băncilă, Chimcomplex: “Vrem să renaştem Industria Chimică din România! Dacă nu o facem noi, atunci nimeni nu o va face!“

R: Domnule Bancila, la inceputul acestui an prezentati achizitia activelor Oltchim de catre Chimcomplex ca TRANZACTIA ANULUI 2018. Care este situatia acum, in septembrie?

VB: Actiunile pentru inchiderea tranzactiei sunt in grafic, poate cu mici intarzieri pentru ca in luna august fiind o luna de concedii, ne-a fost dat peste cap programul de audit, insa vom recupera pe ultima suta de metri.

R: Care sunt de fapt directiile principale de actiune pentru a concretiza aceasta tranzactie?

VB: Intr-adevar suntem intr-un proces complex specific unei “Tranzactii internatioanale” si nu doar a unei simple achizitii. Astfel,s-a lucrat intens in ultimele 10 luni pe mai multe planuri de actiune:juridic, administrativ, autorizatii,audit, managerial, financiar, HR, comunicare, prezentare strategii catre parteneri, toate pentru a finaliza la timpintreaga tranzactie.

R: Ce s-a facut in plan administrativ?

VB: In plan administrativ Chimcomplex are un nou Act Constitutiv ce prevede infiintarea Sucursalei Oltchim si are un nou Consiliu de Administratie format din cinci membri. Din acest organism fac parte personalitati cu experienta in afaceri si cu expertiza dovedita. Presedinte al Consiliului de Administratie este Dl Stefan Vuza, actionarul majoritar al grupului SCR, om de afaceri cu o vasta experienta in negocieri internationale. Ceilalti membri ai Consiliului de Administratie sunt Dl Ion Sturza, reputat om de afaceri cu experienta in restructurare si dezvoltare de afaceri industriale, Dna Ilinca von Derenthall, specialista in activitate bancara si in piete financiare internationale si Dl Liviu Cojoc, specialist si antreprenor in comertul international.

R: Dvs ati ramas in Consiliul de Administratie?

VB: Da, sunt Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie.

R: Dar in plan executiv au intervenit schimbari in echipa manageriala?

VB: Da, sunt elemente importante de prezentat. In primul rand am stabilit pastrarea in functie a echipelor manageriale de la Borzesti si Ramnicu Valcea care au dovedit competenta si au obtinut rezultate remarcabile. Cu echipa manageriala de la Oltchim avem semnate contracte de mandat pe 2 ani care vor intra in vigoare in ziua tranzactiei.

In paralel ne-am ocupat de recrutarea membrilor echipei manageriale de la nivelul central (CRC- Compania Romana de Chimie) unde am finalizat recrutarea CEO-ului societatii, a CFO-ului si a CCO-ului. Acestia actioneaza deja pentru pregatirea preluarii activelor iar in momentul inchiderii tranzactiei vor prelua functiile respective atat formal cat si efectiv, in toata complexitatea lor.

R: Care este stadiul actiunilor pentru finantarea tranzactiei?

VB: Strategia finantarii a fost pusa de acord cu exigentele pietei financiare internationale, aceasta fiind elaborata si implementata de Board.Inca de anul trecut am selectat un consultant financiar londonez specializat in astfel de tranzactii, apoi am finalizat rapoartele de audit: financiar, mediu, taxe, comercial, tehnic si legislativ de catre firme din “Big 4”, apoi am avut numeroase intalniri la Londra pentru a prezenta proiectul de achizitie, intalniri care s-au soldat dupa multa munca intinsa pe 5 luni cu rezultate fructuoase. Am procedat apoi la a selecta potentialii finantatori ce au deschidere pe piata Europei de Est cat si pe cei cu experienta in domeniul chimiei. Procesul a fost complex si a necesitat mult timp, iar apoi a urmat organizarea unor vizite de audit ale managementului investitorilor la Oltchim si la Chimcomplex. Toate acestea s-au facut cu bine, insa cu mici intarzieri, ceea ce este normal, pentru ca au aparut foarte multeintrebari, dar pe care le-am rezolvat, pe rand. In prezent suntem in faza de analiza a ofertelor finale de finantare.

R: Sunteti optimist in asigurarea finantarii?

VB: Desigur! S-a muncit enorm in ultimele 10 luni si consider ca meritam sa finalizam in conditii cat mai eficiente! Nu avem niciun risc sa nu inchidem tranzactia iar acum ne focusam pentru a obtine o dobanda cat mai corecta.

R: Data trecuta vorbeati despre respectarea unor conditii suspensive pentru inchiderea tranzactiei. Care este situatia actuala?

VB: Va pot informa ca sunt numai evolutii pozitive. Astfel:

A fost depusa la Consiliul Concurentei documentatia pentru avizul acestuia; sunt comunicari cu acesta pentru prelucrarea si completarea informatiilor.

A fost obtinuta scrisoarea de confort de la UE privind lipsa unei continuitati economice in aceasta tranzactie, astfel incat Chimcomplex sa nu fie contaminat cu eventualul ajutor de stat acordat Oltchim.

R: Dar alte actiuni care privesc preluarea acestor active?

VB: Este in curs de desfasurare ofertarea personalului in vederea angajarii acestuia. Procesul este bine organizat si se va finaliza in etape pana la data incheierii tranzactiei.

Incepand de saptamana viitoare va incepe inventarierea activelor;(sunt peste 10.000 de repere).

Este in curs de elaborare documentatia privind transferul autorizatiilor de functionare.

Vreau sa precizez ca avem o foarte buna colaborare cu vanzatorii si cu conducerea Oltchim in realizarea tuturor actiunilor noastre. Dati-mi voie sa felicit Adminstratorul judiciar care daca la inceput a fost putin sceptic, acum, dupa ce a vazut desfasurarea de forte pe planul financiar, s-a deschis si a colaborat foarte eficient si profesionist. Reusita acestei tranzactii se datoreaza lor in cea mai mare parte.

R: De ce aceasta tranzactie a durat atat de mult?

VB: Buna intrebare! Tranzactia Oltchim este una complicata si cu un istoric nefavorabil: Oltchim a avut in ultimii 10 ani 4 tentative de privatizaresi toate au fost nereusite iar acum se afla in proces de reoganizare si cu multe alte riscuri care cer timp pentru a fi analizate si intelese de fiecare finantator, mai ales ca acestia sunt straini.

R: Cum este privit Oltchimul acum, in mediul finaciar?

VB : Este adevarat ca acum imaginea Oltchim-ului si a proiectului de fuziune si de creare a Companiei Romane de Chimie, atat pe piata financiara romaneasca cat si pe cea internationala s-a imbunatatit de la negativ la bun, datorita eforturilor depuse de managerii nostri in discutii si prezentari nenumarate si cu multa risipa de energie. Insa nu ne plangem pentru ca tot ce facem, facem din pasiune si din dorinta de a ramane un lucru REMARCABIL in urma noastra: Vrem sa renastem Industria Chimica din Romania! Si daca nu o facem noi, atunci nimeni nu o va face! Dealtfel, nicio alta companie din industria chimica din Europa nu a dorit sa vina la aceasta tranzactie, pentru ca, pe langa faptul ca este complicata, pentru ei ar fi mult mai bine ca Oltchimul sa isi inchida capacitatile de productie decat sa ramana printre jucatori!Consider ca este in sfarsit timpul pentru reindustrializarea Romaniei, iar aceasta ar trebui si poate fi realizata prin antreprenoriat romanesc, ca dovada de responsabilitate, viziune si maturitate a acestuia.

R: In aceste conditii, voi Chimcomplex, ati avut un mare curaj!

VB: Asa este, noi am riscat totul pentru incheierea acestei tranzactii! Am inceput prin a depune o oferta competitiva, adica buna pentru vanzatori, am adunat banii de garantii, (29 mil euro, fara ajutor bancar) la inceput si de la parteneri, dar intre timp, prin noile profituri am platit totul la zi, apoi am reusit sa facem la timp toate actiunile specifice unei tranzactii internationale cu care recunoastem, este pentru prima data cand ne intalnim, dar am invatat totul din mers, iar acum ne straduim sa facem fata exigentilor finale ale finantatorilor.Sunt finantatori care se vor incadra in termen, dar pentru unii cred ca va mai fi nevoie de timp pentru ca asa cum am repetat, proiectul Oltchim abia in ultima perioada a inceput sa fie privit cu ochi limpezi. Si asta pentru ca: Ceea ce s-a intamplat acolo in ultimii 12 ani, nu se poate solutiona doar in 12 luni! Sunt investitori care au nevoie de mai mult timp pentru a intelege toate detaliile si de a combate informatiile neintemeiate si tendentioase in circulatie,atat de specifice acestei regiuni europene.