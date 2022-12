Un popor cu niște calități ieșite din comun

Jurnalistul Mirel Curea consideră că în România se poate trăi omenește dacă ai o meserie și „chef de muncă 8 ore pe zi”.

„Cine vrea să facă o treabă, cine are o meserie și are chef de muncă 8 ore pe zi face treabă și trăiește omenește și aici. Am Prieteni prof. univ. oameni care-și pun plăci cu Maria Tănase se îmbată și plâng până luni dimineață (…)

Eu sunt mare admirator al poporului român, este un popor cu niște calități ieșite din comun, sunt foarte bucuros că românii și-au arătat mila lor, s-au dus să ducă ceaiuri sau sandwich-uri refugiaților. Și-au rupt din sărăcia lor, s-au dus preoții, sătenii”, a declarat Mirel Curea.

Pe de altă parte, Tavi Hoandră are „sentimente foarte amestecate”.

„Eu am sentimente foarte amestecate. Încă mai putem vorbi liber. Cred că este maximul bucuriei pe care o am că sunt român, că mai pot fuma în casă la mine. Pe de altă parte mă bucur că mai avem parte de libertate. Cât despre oamenii care pleacă, să știi că se pleca și înainte”, a declarat Hoandră.

Sociologul Mirel Palada a vorbit despre comparația des întâlnită dintre România și Polonia și punctează un aspect important.

„Toată lumea face comparația între România si Polonia, „vai ce buni sunt polonezii, voi românii sunteți mediocrii. Americanii le-au șters datoria externă și au mai și investit acolo. Diferențele de 10-15 ani între România și Polonia constă în faptul că datoria lor a fost ștearsă”, a spus Mirel Palada.

Iohannis, când era primar al Sibiului nu s-a dus niciodată la paradă

Mirel Curea a făcut referire la președintele Klaus Iohannis, care a participat la parada militară de Ziua Naţională a României, organizată joi în Capitală. Potrivit jurnalistului, președintele n-ar fi participat la vreo paradă de 1 Decembrie în vremea când era primarul Sibiului.

„Klaus Iohannis nu are nicio treabă cu România, și-mi asum asta. Nu are nicio treabă cu românii și cu românismul. Unul care are părinții germani care are părinți care au renunțat la cetățenia română, ce educație a primit ăsta de la părinți.

Am o informație de la o rudă, când era primar al Sibiului nu s-a dus niciodată (n.r. la parada de 1 Decembrie), ăsta n-are nicio treabă. O sa vedeți că n-o să mai fie președintele României, și o să se mute. Se cară în secunda unu”, a declarat Mirel Curea.