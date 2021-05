Pentru categoria CFO, am vorbit și cu Adrian Dumitriu, Directorul Financiar al Chimcomplex.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

A.D: În 2020, în a doua jumătate a anului am reușit să depășim impactul pandemiei, să valorificăm sinergiile dintre cele 2 platforme (Rm. Vâlcea & Borzești), să ne consolidăm poziția financiară și să ne asigurăm bazele pentru o dezvoltare sustenabilă. Pentru mine ca director financiar, cel mai important succes al companiei este rezultatul anul trecut, Chimcomplex obținând un profit net de peste 95 de milioane de lei cu EBITDA 22% respectiv 257 milioane lei.

În plus compania noastra își consolidează poziția de cel mai mare exportator cu capital privat românesc, fiind un contributor activ în reducerea deficitului balanței comerciale a României prin adaugarea de valoare unor resurse naturale naționale ( sare, gaz, produse petroliere).

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

A.D: Am lansat un proiect de digitalizare masivă în cadrul companiei. Avem un ERP comun în cele 2 platforme industriale, avem și dezvoltăm în mod continuu sitemele de control de tip SCADA, îmbunătățim permanent cultura digitală din companie. Obiectivul nostru este să avem 100% din decizii fundamentate pe „facts and figures„. Suntem cel mai mare combinat chimic din Balcani, gestionând fluxuri materiale de peste 1 milion de tone pe an, cu o logistică extrem de complexă prin care trebuie să asigurăm o funcționare a liniilor de producție 24 din 24 de ore /7 zile din 7.

Suntem un caz clasic de big data! Toate fluxurile de resurse materiale, energetice generează volume mari de date care sunt în mare parte procesate în timp real și care în final ajung să fie prelucrate și reflectate în situațiile financiare. Prin digitalizare urmărim optimizarea utilizării resurselor, dezvoltarea capabilităților interne, promovarea inovării, îmbunătățirea interacțiunii cu partenerii de business, cu mediul extern, având ca obiectiv final alinerea noastră la cerințele celei de a 4 revoluții industriale. Din perspectiva istorică industria chimică își găsește precursori în prelucrarea sării de peste 7.000 de ani! Prin digitalizare adaptăm această industrie cu tradiție, la noua revoluție industrială bazată pe managementul fluxurilor de date.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

A.D: Ne concentrăm pe sustenabilitate! Avem în vedere toate cele 3 domenii: protecția mediului, rolul în societate și parformanța economică. Suntem astăzi cel mai mare producător național de hidrogen din apă. Producem zilnic la nivelul companiei 14 tone de hidrogen. În actualul context economic în care asistăm la o schimbare de paradigmă energetică, ne dorim să fim tot mai activi în producția de hidrogen. În bugetul pe 2021 avem aprobate investiții de 24 de milioane de EURO prin care inițiem un proiect ambițios: acela de a deveni în câțiva ani o companie neutră din perspectiva emisiilor de CO2! Investim în eficiența energetică, având în vedere realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență la Vâlcea.

Suntem un mare producător de polioli și prin noua capacitate de producție care va fi pusă în funcțiune la finalul acestui an vom oferi o soluție eficientă pentru reducerea emisiilor de carbon din societate. Poliolii rigizi produși de noi sunt baza în spumele poliuretanice rigide care constituie cea mai eficientă soluție de izolare a construcțiilor, în condițiile în care întreg sectorul clădirilor din Uniunea Europeană este responsabil de 40% din consumul energetic și 36% din emisiile de gaze de seră.

Mult mai multe informații legate de viziunea noastra cu privire la Corporate Social Responsability le găsiți aici.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

A.D: Primul șoc pentru noi a fost blocarea exporturilor de hipoclorit de sodiu (biocid de bază în obținerea apei potabile). Am reușit să ne mobilizăm și am asigurat furnizarea acestui biocid critic pentru toate autoritățile locale și am găsit înțelegere la autorități astfel încât să obținem rapid aprobările de export pentru țările vecine ( apă potabilă din Sofia, Atena, Chișinău se obține cu ajutorul substanțelor produse de noi).

Al doilea șoc a fost scăderea cererii de polioli prin blocarea piețelor noastre tradiționale ( Italia, Polonia, Germania) care a dus la reducerea vânzărilor la 40%-50% din capacitate în perioada Martie – Mai. Începând cu luna iunie odată cu ieșirea din starea de lockdown vânzările au reintrat pe un trend asecendent iar începând cu luna august am intrat în condiții de operare la capacitate normală la majoritatea secțiilor de producție.

Al treilea șoc a fost implementarea rapidă a măsurilor de protecție și distanțare specifice pandemiei, proces care reprezintă un succes în condițiile în care în toată această perioadă dificilă întreg personalul Chimcomplex a reușit evitarea unui lockdown al fluxurilor de producție cu funcționare continuă.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

A.D: Din perspectiva noastra colaborarea cu autoritățile a fost foarte bună. Fiind producători de biocide ne-am luat în serios rolul de partener în relația cu societatea și am donat zeci de tone de hipoclorit de sodiu, un dezinfectant eficient în reducerea acțiunii virusului SARS COV 2, către autorități locale și ONG-uri.

Noi suntem cea mai mare companie românească din industria chimică. Dacă ne uitam la deficitul balanței comerciale vom vedea că produsele chimice aduc aproape 50% din deficitul balanței comerciale. România pe chimie are un deficit comercial de 8 miliarde de EURO pe an ! Este un deficit structural care se menține de mulți ani ! Avem o țară cu resurse naturale : sare, gaz , petrol care sunt baza industriei chimice. Avem tradiție, avem know-how însă nu avem încă o viziune un plan la nivel de țară, o strategie națională pentru chimie, industrie care poate asigura o creștere reală economică valorificând resursele locale.

Un exemplu : preferăm să ardem gaz pentru producția de energie dar nu ne gândim să chimizăm gazul aducând mai multă valoare adaugată economiei. Prin PNRR, cu actualul trend bazat pe hidrogen și pe reducerea de emisii de gaze de seră, sper să asistăm cu toții la o relansare a investițiilor din industria chimică, investiții care ar aduce un plus major economiei naționale.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

A.D: Comportament proactiv, învățare continuă, curiozitate și know-how atât în zona financiară cât și în IT. Nu există finance fără IT și fără data anlytics! Digitalizarea schimbă major profesiile din zona financiară. Este nevoie de înțelegerea fenomenelor, este nevoie de agilitate, de adaptare rapidă la volatilitatea accentuată din mediul economic. Ca să-l parafrazez pe un american (Yogi Berra): în mediul academic între teorie și practică nu este nici o diferență, în viața reală, în practică, there is !

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

A.D: Funcția de finance devine business partner. Funcția de finance trebuie să fie extrem de activă în evoluția digitală a companiilor. Specialiștii din zona de finance trebuie să exceleze în : planificare/ reporting/ luarea deciziilor/ Tehnologie (IT)/ înțelegerea proceselor/Leadership/. Fără o abordare holistică a celor 5 zone nu ai cum să reușești în acest domeniu.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

A.D: După criza din 1987 a apărut expresia „cash is king” !

Pentru mine banii sunt instrumentul prin care până la urmă traducem tot ce se întâmplă în societate. Când analizăm o companie ne uităm la situațiile financiare unde totul se măsoară prin reflectare monetară. Când intrăm într-o negociere obiectivul final este cuantificat în bani. Din perspectiva mea, banii reprezintă cel mai simplu instrument de măsură bazat pe încredere. Sunt mijloc de plată, de tezaurizare, sunt un activ, pot un pasiv și în mod sigur în permanență circulă!