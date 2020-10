„Discutăm despre o fază controlabilă pe care am avut-o până acum şi despre o fază necontrolabilă a pandemiei, în care lucrurile vor scăpa de sub control şi va fi foarte rău pentru comunitate. Am primit un stoc destul de consistent, dar l-am folosit. Sunt mulţi pacienţi care necesită terapie. Este un medicament util, pe care l-am folosit. Urmează, foarte probabil, să primim. Am făcut comandă la minister, dar în momentul de faţă nu îl avem în spital. Avem medicamente similare ca eficienţă”, a transmis Virgil Musta.

Niciun medicament antiviral nu are eficienţă clar dovedită

Acesta a subliniat că niciun medicament antiviral nu are eficienţă clar dovedită şi că nici Remdesivir nu poate fi administrat la orice pacient, ci în funcţie de comorbidităţile pe care le are.

De la începutul pandemiei, în judeţul Timiş au fost confirmate 4.380 de cazuri COVID-19. În ultimele 24 de ore, în judeţ au fost înregistrate 82 de noi cazuri, din care 46 de noi îmbolnăviri în Timişoara.

Virgil Musta face cel mai cumplit anunț

Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizează cu privire la situația alarmantă din spitale. Medicul face un apel tranșant către români cu privire la protecție. Acesta susține că la ora actuală, cel mai important lucru este ca lumea să nu se îmbolnăvească, deoarece spitalele sunt la capacitate maximă.

„Accentuez de fiecare dată, important e să nu ne îmbolnăvim. Când ne-am îmbolnăvit, la ora actuală, s-ar putea că peste o zi – două, să fii bolnav, să ai nevoie de internare și să nu mai ai unde să te internezi. Nu avem ce face, persoana respectivă va rămâne acasă și nu va putea beneficia de tratament.

Sunt câteva medicamente pe care le poți auto-administra la domiciliu, dar medicamentele esențiale nu le poți da la domiciliu”, ”, a spus Virgil Musta.

Totodată, șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara susține că nu mai există locuri la Terapie Intensivă iar dacă o persoană face o formă severă de COVID-19 nu va mai putea fi tratată.

Acesta a subliniat faptul că în prezent tot ce putem face este să rămânem responsabili.

„Terapia Intensivă este plină. Dacă cumva există o persoană care face formă severă și se decompensează, de asemenea, nu mai are unde să fie tratat.

Suntem la pragul între viață și moarte și trebuie să înțelegem acest lucru și să fim foarte responsabili”, a declarat doctorul Virgil Musta, potrivit unui mesaj publicat de Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara.

Declarațiile medicului vin la scurt timp după ce Grupul de Comunicare Strategică a anunțat alte 1835 de infectări în ultimele 24 de ore.

Potrivit sursei citate, până la data de 4 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ceea ce privește situația din unitățile sanitare de profil, aici numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.826. Dintre acestea, 598 sunt internate la ATI.

Sursă foto: INQUAM/Cornel Putan.