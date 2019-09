De marți, 17 septembrie, Virgil Ianțu joacă rolul iubitului Anei Casian, profesoara de Limba și Literatura Română din serialul Profu`. Specialist în neurochirurgie, Toni va face cunoștință cu Mișu chiar în spitalul în care-și desfășoară activitatea. Săptămâna viitoare, Mișu și Ana vor lupta pentru una dintre elevele lor care se confruntă în familie cu violența domestică.

”Profu’ este un serial de care aveam nevoie. Românii vor să râdă, dar au și un bun simț al umorului, așa că nu e ușor să îi mulțumești. Experiența implicării într-un asemenea proiect este pentru mine și inedită, dar reprezintă și o școală, pentru că am fost înconjurat numai de oameni de la care am avut de învățat. Rar întâlnești o echipă atât de eficientă și de bine pregătită. Peste toate astea, atmosfera din echipă, în condiții de concentrare, efort enorm, a fost una foarte frumoasă. Am muncit, ne-am respectat unii pe ceilalți, dar ne-am și distrat pe măsură. Un merit pentru această atmosfera au fost cei mai tineri dintre actori, care au transmis echipei o energie pozitivă, libertate și bună dispoziție, de care ne-am bucurat cu toții. Le multumesc pentru cum m-au primit și să fie cu succes!”, a spus Virgil Ianțu.

Cum va reacționa Toni, personajul pe care-l interpretează Virgil Ianțu, în momentul în care-l va vedea pe Mișu interacționând cu Ana vedem marți, în al doilea episod din serialul Profu`.

Profu` – Șase, vine profu`!

Virgil Ianțu a fost prezentatorul mai mult emisiuni de succes din România, de pe postul Prima Tv: „Vrei să fii miliardar?”, „Copiii spun lucruri trăznite”, „Te crezi mai deștept?. Pe lângă rolul de prezentator tv, Virgin a avut o carieră frumoasă și în domeniul muzical.

