„Am văzut că în ultima perioadă nu există nicio limită. Știți foarte bine că fiul meu a fost atacat, știind foarte bine că acest mod în care ei consideră că o campanie electorală nu trebuie să se desfășoare pe argumente, pe lucruri pe care vrem să le facem pentru oameni, ci pe atacul la persoană, mă aștept la orice atac din partea lor.

Am văzut mulți dintre candidați, am văzut președintele României care nu a ezitat nicio clipă să jignească și în loc să vină la o dezbatere, cum ar fi fost normal într-o campanie electorală, a venit numai cu jigniri, numai cu lucruri care efectiv cred că nu interesează pe oameni”, a spus Viorica Dăncilă.

„Soțul meu este un om retras, nu l-ați văzut niciodată în prim-plan, m-a susținut și mă susține foarte mult. Fiul meu, la fel. Nu sunt oameni implicați în politică. Șeful meu este un profesionist, esta manager la o unitate privată de foarte mulți ani, din 1999.

Dar am văzut că deja în spațiul public au apărut acuzații, ne așteptăm la orice lucru. Dar vom merge mai departe. Dacă nu am nimic legat nici de case, nici de fonduri europene, nu am nimic care să poată fi atacat din punct de vedere al justiției, vine atacul la persoană și atacul la familie”, a adăugat Viorica Dăncilă.

