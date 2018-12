Viorica Dăncilă, anunț crucial despre economia românească. Ce se întâmplă cu inflația

Economia românească performează în continuare, în trimestrul III al acestui an creşterea economică fiind cu 1,9% mai mare faţă de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi, în deschiderea şedinţei de Guvern..

"Datele statistice publicate recent de Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat confirmă faptul că economia românească continuă să aibă performanţe. În trimestrul III al acestui an, creşterea economică s-a accelerat semnificativ, cu 1,9% faţă de al doilea trimestru al anului 2018, fiind cea mai ridicată creştere trimestrială din acest an. Mai mult, România a avut a doua cea mai mare creştere economică trimestrială din Uniunea Europeană în trimestrul III din 2018. În primele nouă luni ale acestui an s-a înregistrat în România un PIB suplimentar în valoare de 64 miliarde lei, faţă de 62,8 miliarde de lei în aceeaşi perioadă a anului 2017 şi doar 36,1 miliarde lei în primele nouă luni din 2016 ", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul a adăugat că mai mult de jumătate din creşterea economică înregistrată în trimestrul III al acestui an "provine din industrie şi agricultură, ceea ce denotă o creştere sustenabilă".

"Dacă avem în vedere că exporturile s-au majorat cu 10% în ultimele luni, putem spune că economia românească îşi îmbunătăţeşte şi competitivitatea, câştigând noi pieţe externe", a spus Dăncilă.

Premierul s-a referit şi la situaţia la zi privind inflaţia.

"Şi pentru că unii analişti şi oameni politici susţin că inflaţia creşte şi că acest lucru afectează populaţia, tot Institutul Naţional de Statistică le-a arătat de curând că în luna noiembrie, preţurile au fost mai mici decât în luna octombrie. Ca urmare, inflaţia anuală a ajuns la 3,43%, faţă de 4,25% în luna octombrie 2018 şi 5,03% în luna septembrie 2018", a mai declarat Dăncilă