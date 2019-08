Marius Pîrvu a fost eliberat din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, publicată joi în Monitorul Oficial. În locul acestuia, a fost numit, tot printr-o decizie a prim-ministrului, Horia-Miron Constantinescu. Marius Pîrvu fusese numit şef al ANPC în martie 2018, acesta înlocuindu-l în funcţie pe Marcel Bogdan Pandelică.

Horia Constantinescu, în vârstă de 45 de ani, detinea funcţia de șef al OPC Constanța. El a devenit celebru după ce, în calitate de șef al OPC Constanța, a închis restaurante celebre din oraș și stațiunea Mamaia, a sancționat McDonald’s și a amendat Primăria Constanța pentru starea în care se aflau locurile de joacă din oraș, potrivit G4Media.

Noul șef ANPC este şi nașul de cununie al lui Andrei Năstase și, la rândul său, Andrei Năstase a botezat unul dintre copiii lui Constantinescu. În episodul ”bodyguarzilor” care au venit să îl apere pe Liviu Dragnea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în octombrie 2017, Horia Constantinescu a declarat că este prieten cu doi dintre bărbații care l-au apărat pe fostul șef PSD și că aceștia au fost judecați incorect doar după aspectul lor fizic.

Întrebat despre proiectele sale în noua funcţie de preşedinte al ANPC, Constantinescu a declarat: ”Încerc să facem din această autoritate ceea ce ar trebui să fie, așa cum am făcut și la Constanța. Deseori, în cadrul acțiunilor de control fermitatea a fost confundată cu agresivitatea. Agresivitatea e o formă de frustrare și în ce mă privește nu e cazul. Eu am acționat întotdeauna cu fermitate. Iar la cei 45 de ani ai mei e greu să mă mai schimb. Poate numai în bine. Așa că vom implementa în teritoriu ceea ce a ieșit bine la Constanța. Vom multiplica de 42 de ori modelul Constanței. Am format o echipă grozavă acolo, am și ales pe cineva despre care mi-aș dori să îmi ia locul, e cineva care mi-a ținut locul de fiecare dată când lipseam. Dar eu cred cu tărie în întreaga echipă pe care mi-am format-o în Constanța.”

Te-ar putea interesa și: