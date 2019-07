Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că exclude o candidatură a sa pentru un post de comisar european. Aceasta a avut discuții cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile României la Comisia Europeană și au convenit la o abordare comună în ceea ce privește portofoliul pe care România îl va obține în urma negocierilor de la Bruxelles.

„Am văzut şi eu că a apărut în spaţiul public această informaţie. Nu, categoric nu, nici nu aş avea cum. Gândiţi-vă că, deja, pe 17 (iulie – n.r.) se dă vot pentru Comisia Europeană, asta înseamnă că, dacă votul va fi pozitiv, în august trebuie să vin cu o propunere pentru comisar, va trebui să negociem în primul rând portofoliul şi pe urmă să venim cu o propunere. Nu aş avea cum să candidez, sunt premierul României, nu-mi pot lăsa colegii să plec comisar european şi, în acelaşi timp, sunt preşedintele partidului şi sunt un om responsabil. Este exclus acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă la Brăila.

Aceasta a adăugat că persoana care va fi propusă pentru funcția de comisar european trebuie să cunoască modul de lucru și să poarte negocierile de la Bruxelles în interesul țării.

„Ne vom lupta până în ultima clipă pentru a obţine un portofoliu important pentru România. Am avut deja discuţii la Bruxelles legate de acest lucru, dar putem continua discuţiile după ce va fi votat preşedintele Comisiei Europene, pentru că negocierea se face cu preşedintele Comisiei Europene şi, cum acesta va fi votat pe data 17 (iulie – n.r.) la Strasbourg, până atunci nu putem decât să discutăm, să discut cu omologii mei, astfel încât să ne susţină pentru un portofoliu. Important este altceva: am avut două portofolii foarte importante pentru România, Agricultură şi dezvoltare rurală şi Politici regionale, portofoliile care au alocate cele mai mari fonduri europene. Trebuie să fim atenţi şi pe cine trimitem la Bruxelles, pentru că este adevărat că trebuie să aibă o abordare imparţială, dar, totuşi, este din România şi trebuie să facă mai multe lucruri pentru România. Din păcate, nu am văzut până acum foarte mult cum au ajutat România comisarii pe care noi i-am trimis la Bruxelles. Este important să fie o persoană care să cunoască modul de lucru de la Bruxelles, să ştie că acolo negocierea este foarte importantă şi să folosească această negociere în interesul României”, a susţinut premierul Dăncilă.

Legat de discuțiile cu președintele Klaus Iohannis despre propunerea de comisar european, Viorica Dăncilă a precizat următoarele.

„Da, am discutat cu preşedintele României referitor la propunerea de comisar şi l-am rugat pe domnul preşedinte să avem o abordare comună în ceea ce priveşte portofoliul. (…) Am discutat despre acest lucru şi, având în vedere că domnul preşedinte reprezintă România la Consiliul European, trebuie ca această susţinere să o facă şi în Consiliul European, iar eu să vorbesc cu preşedintele Comisiei Europene”.

