Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a ținut să transmită un mesaj românilor, la finalul lui 2020. ea a vrut șă să le mulțumească oamenilor pentru încrederea pe care i-au acordat în acest an, precizând că aceasta a determinat-o să fie un om mai bun.

„Mergem mai departe. Mulțumesc! Acest mulțumesc este cel mai sincer pe care vi-l puteți imagina. Sunt un om mai bun la finalul acestui an greu. Pentru că am primit încredere.

De la oameni simpli. De la cei care nu mă cunoșteau dar care au avut, și ei, puterea de a crede că #sepoate face treabă cu seriozitate. De la cel mai înalt nivel. A contat! Nu îmi bat joc niciodată de încrederea acordată.

Am mai și greșit? Probabil. Cer scuze. Un singur lucru m-a preocupat: românilor să le fie puțin mai ușor și mai bine. Să simtă că sunt respectați”, a scris Violeta Alexandru pe contul de Facebook.

Mesaj direct din interiorul PNL

Cu doar o zi în urmă, un lider liberal a lansat marți un atac dur la adresa conducerii PNL după ce Violeta Alexandru a fost înlocuită de Raluca Turcan la conducerea Ministerului Muncii, cu toate că este considerat unul dintre cei mai buni miniștri ai Guvernului PNL, potrivit spuselor lui Florin Cîțu.

Deputatul PNL Florin Roman a anunțat, marți, Violeta Alexandru a fost unul dintre cei mai buni miniştri din Guvernul PNL, arătând că nu înţelege de ce a fost schimbată din funcţia de ministru al Muncii, după ce a „moştenit” peste 19.000 de dosare nesoluţionate şi „le-a adus la zero, într-un an”. „Politic, Violeta poarta tinicheaua unui loc 3 pe Bucuresti, dar aici, practic a căzut victima celor care au negociat prost pentru PNL pe Capitala, aşa cum au făcut şi cu structura noului guvern, unde din păcate, din toţi aşii, noi nu am tras nici unul”, susţine Roman.

„A fost unul din cei mai buni miniştri ai Guvernului PNL! A “moştenit” peste 19.000 de dosare nesoluţionate şi le-a adus la ZERO, într-un an. Sincer, nu am înţeles, de ce a fost schimbată! Ca de altfel mulţi români! Nimeni nu e ministru pe viaţă, dar sa schimbi lucrurile când ele merg bine, nu prea pot înţelege! Victoria nu este doar un alt prenume al Violetei Alexandru, ci şi o ţinta pe care ministra liberală a atins-o! A muncit enorm, a fost modestă şi cum se spune, şi-a văzut de treabă!”, a afirmat Florin Roman, marţi seară, într-o postare pe Facebook.