”Reprezint un guvern liberal. Pentru noi, munca este cea mai bună formă de protecție socială. Cea mai mare satisfacție pentru cât am tras în minister este să văd, pe final de an marcat de pandemie/contracție în economie, că numărul angajaților activi din România era în octombrie cu 7000 mai mare decât în luna precedentă. Suntem pe drumul corect! Vă mulțumesc, oameni buni! Muncesc cât pot din respect pentru voi!

Cu o mobilizare fără precedent în Ministerul Muncii, în acest an, am schimbat practic ritmul de lucru în minister și în instituțiile din coordonare, am cerut performanță, am scos lucrurile din inerție. Unii nu țin pasul, se și văd care”, scire ministrul Muncii.