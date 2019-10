Opoziția este ruptă în două. După ce premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat echipa cu care vrea să meargă la Palatul Victoria și măsurile pe care vrea să le ia viitorul Executiv, a ieșit un mre scandal. Chiar și cei din Opoziție îi atacă pe liberali.

Cei de la USR nu sunt deloc de acord cu programul de guvernare al PNL. Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă după ce Ludovic Orban a anunțat măsurile pe care le va lua guvernul PNL. Membrul USR susține că va veni urgia, dacă PNL nu va avea grijă cu pensiile speciale.

”Atenție mare la pensiile speciale dragilor din PNL!!!!

Nu au scris nimic despre asta. Dar ei spun ca trebuie sa atingem 3% deficit. Spun de restructurări dar nu de pensiile speciale. Nimic.

Problema e așa. Dacă NU taiati costul cu pensiile speciale măcar la jumătate, trebuie sa compensați dând afara 150’000 de bugetari in plus. Pe lângă ceilalți 150’000 care oricum trebuie dați afara ca altfel dăm faliment da?

Și – dacă cumva nu va atingeți radical de pensiile speciale – dar totuși dați oameni afara – vine urgia. Pentru că lumea se va revolta. Bugetarii in primul rând se vor revolta și o sa vina sindicatele in Piața Victoriei cu bâtele. Și cum le explicați ca pe ei ii dați afara ca să protejati pensiile nesimțite ale câtorva ticăloși? Ce le Spuneti exact?

Știu ca sunt toți generalii de prin MAI și Securitate cu pensii speciale. Si procurori și de-astea. Și ca vă e frica de ei. Dar dacă nu le tăiați pensiile – iese urgie. Și nu va iartă nimeni. Fiți atenți ce faceți.

Florin Cîţu – știu ca înțelegi asta. Nu aveți încotro. Asta e”, a fost mesajul lui Andrei Caramitru de pe o rețea de socializare.

