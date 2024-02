Prim-ministrul Ungariei a ajuns la Bruxelles, acolo unde s-a întâlnit cu fermierii care protestau în centrul orașului.

Premierul ungar a afirmat că este necesară apariția unor noi lideri și elite în Europa. El a subliniat că, în prezent, fie că este vorba despre migrație sau conflictul din Ucraina, opinia oamenilor de rând nu este tratată cu seriozitate. Din punctul său de vedere, acest lucru reprezintă un deficit democratic.

Viktor Orban a evidențiat faptul că în Uniunea Europeană nu este acordat respectul cuvenit importanței agriculturii în economie.

El a menționat că, în multe țări, au fost implementate reglementări defavorabile pentru fermieri, creând astfel dificultăți în situația acestora.

Prim-ministrul ungar a mai spus că normele aplicabile agriculturii în Ucraina sunt mult mai permisive, conducând la apariția unei competiții neloiale.

Prime Minister of Hungary Viktor Orbán is there in Brussels dropping some truth about the farmers protestspic.twitter.com/YQu9hKjG9j

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 1, 2024