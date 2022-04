Viktor Orban, avocatul Rusiei și al lui Putin în Europa: Rusia pierde în Ucraina și câștigă în Ungaria

Seara de duminică a fost una specială pentru Viktor Orban, premierul Ungariei, după ce s-a aflat că 54,24% dintre unguri au votat cu partidul său la alegerile parlamentare din acest an.

Pe acest fond, jurnalistul militar și jurnalistul Radu Tudor a avut un nou comentariul pe blogul său personal, acolo unde scrie că ”Ungaria s-a lăsat cucerită de o retorică naționalistă”.

”Viktor Orban, un nationalist cu pronuntate accente anti-europene, este avocatului Rusiei si al lui Vladimir Putin in Europa. Desi membra UE si NATO, Ungaria s-a schimbat dramatic sub conducerea lui Orban. S-a indepartat de reperele democratiei in viata politica, in mass media. S-a lasat cucerita de o retorica nationalista, conspirationista, manipulatorie, plina de angoase patriotarde inventate pentru mentinerea la putere a unui singur om. Orban este la al 4 lea mandat consecutiv de premier.”, notează jurnalistul Radu Tudor.

Prin ce s-a remarcat Viktor Orban în ultima perioadă

Analistul militar amintește că Viktor Orban a arătat o puternică atitudine ”anti-românească, pro-Rusia și anti-UE”, subliniind că au existat multe atacuri la adresa României.

”In ultimii ani, Orban s-a remarcat printr-o puternica atitudine anti-romaneasca, pro-Rusia si anti-UE. Numeroase atacuri la adresa tarii noastre bazate pe elemente revizioniste au fost lansate de la Budapesta de Orban si multi alti lideri maghiari.

„Acum o sută de ani, România a intrat în epoca modernă. (…) Înţelegem că, din punctul lor de vedere, este un moment festiv, dar să înţeleagă şi ei că pentru noi nu e un moment festiv”, a afirmat, potrivit traducerii oficiale asigurate de organizatori, Viktor Orban, adăugând că „de o sută de ani România modernă nu ştie ce să facă cu cei peste un milion de maghiari care trăiesc aici”. Premierul ungar a invocat sloganul UDMR – 1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România – cu care s-a declarat de acord – şi a subliniat că „Ţinutul Secuiesc a existat şi când încă nu exista România modernă şi va exista şi atunci când toată Europa se va fi predat Islamului”. „În loc să negăm realitatea, ar trebui să privim situaţia ca pe o resursă. Să privim Transilvania ca pe o resursă, să ne dorim un Ţinut Secuiesc tot mai puternic, o comunitate maghiară din ce în ce mai puternică. Acest lucru ar însemna un plus de forţă şi pentru România”, a afirmat premierul Ungariei”, citat de Radu Tudor.