Noile cercetari efectuate de compania de securitate Kaspersky dezvaluie diferentele din intreaga Europa cu privire la un viitor alaturi de persoane augmentate – in familia lor, la locul de munca si chiar in viata personala. Studiul constata ca lipsa de intelegere in ceea ce priveste augmentarea umana ar putea impiedica unele evolutii interesante.

Aproape jumătate dintre persoane sunt de acord cu tehnologia de augumentare

Aproape jumatate (46,5%) dintre adultii europeni considera ca oamenii ar trebui sa fie liberi sa-si imbunatateasca propriul corp cu tehnologia de augmentare umana, dar multi sunt ingrijorati cu privire la impactul societal pe termen lung al unei astfel de tehnologii. Acest lucruri sunt evidentiate de un nou studiu la nivel european, realizat de expertul global in securitate cibernetica, Kaspersky.

Augmentarea umana se prezinta in doua forme: poate fi necesara din motive de sanatate – cum ar fi utilizarea unui membru bionic – sau oamenii pot alege sa se dezvolte, de exemplu, prin inserarea de cipuri RFID.

Studiul amplu realizat de Kaspersky pe 6.500 de adulti din sapte natiuni europene constata ca doar 12% dintre europeni s-ar opune sa lucreze cu o persoana augmentata, care ar putea avea un avantaj asupra lor, la locul de munca. Cu toate acestea, aproape doi din cinci (39%) adulti europeni se tem ca augmentarea umana ar putea duce fie la viitoare inegalitati sociale, fie la conflicte. Per total, aproape jumatate (49%) dintre europeni sunt fie „entuziasmati”, fie „optimisti” cu privire la o societate viitoare care ar include atat persoane augmentate, cat si non-augmentate.

Potrivit studiului Kaspersky, peste jumatate (51%) dintre europeni spun ca au intalnit pe cineva care a folosit o tehnologie de augmentare. Cand vine vorba de viata personala, aproape jumatate (45%) dintre europeni nu ar avea probleme sa fie alaturi de o astfel de persoana augmentata, iar 5,5% dintre europeni spun ca au avut deja o astfel de relatie.

Jumătate dintre bărbați s-au declarat optimiști cu privire la noua tehnologie

Mai mult de o treime spun ca „au acceptat dintotdeauna” persoanele augmentate si 17% spun ca accepta aceasta idee acum, mai mult decat o faceau acum zece ani. Jumatate dintre barbatii europeni (50%) spun ca sunt fie „entuziasmati”, fie „optimisti” cu privire la un viitorul in care exista atat persoanele augmentate, cat si non-augmentate, comparativ cu numai 40% dintre femei.

Daca un membru al familiei ar necesita tehnologie de augmentare din motive de sanatate, oamenii s-ar simti cel mai confortabil daca aceasta s-ar referi la un brat bionic (38%) sau la un picior (37%), Marea Britanie fiind cea mai deschisa cu privire la aceasta posibilitate. Cand a venit vorba de augmentarea voluntara, adultii din Portugalia (56%) si Spania (51%) au fost cei mai multi care au declarat ca oamenii ar trebui sa faca ce doresc cu corpul lor, Marea Britanie fiind tara care a sustinut cel mai putin aceasta idee (36%). Aproape trei din zece europeni (29,5%) ar oferi sprijin unui membru al familiei care a decis sa foloseasca tehnologia de augmentare umana, indiferent de propria lor perceptie, nivelul de sustinere fiind cel mai mare in randul portughezilor (46%), iar cel mai scazut in randul francezilor (19%).

Doar 16,5% dintre europeni considera ca alegerea de a folosi tehnologia de augmentare ca fiind „ciudata”, procentul variind de la doar 8% in Portugalia pana la 30% in Marea Britanie, in timp ce aproape un sfert (24%) considera autoaugmentarea drept „curajoasa”.

Putin peste un sfert (27%) considera ca persoanele augmentate ar trebui sa aiba o reprezentare speciala la nivel guvernamental, comparativ cu 41% care se opun ideii.

Marco Preuss, Director of the Global Research & Analysis Team, Europa, pentru Kaspersky, a spus:

„Desi gasim un sprijin si un interes larg pentru augmentarea umana in intreaga Europa, exista, evident, preocupari in legatura cu implicatiile augmentarii umane pentru societate. Guvernele, liderii din domeniu si persoanele augmentate trebuie sa uneasca pentru a contribui impreuna la modelarea viitorului augmentarii umane, astfel incat sa ne putem asigura ca aceasta industrie interesanta se dezvolta intr-un mod reglementat si sigur pentru toata lumea.”

Hannes Sapiens Sjöblad, director general si cofondator al DSruptive Subdermals, a adaugat:

„Tehnologia de augmentare umana nu ar trebui considerata ca o solutie high-end, high-tech pentru un numar limitat de persoane, considerate privilegiate. Ea trebuie sa fie accesibila si la indemana tuturor – toata lumea ar trebui sa se poata bucura de beneficiile augmentarii.”

