Călin Popescu-Tăriceanu a fost întrebat de către Dan Bittman dacă bunicul său este cel care a adus Ford în România. Amintim că întregul interviu și toate informațiile inedite oferite de către fostul prim-ministru pot fi ascultate în videoclipul de la finalul articolului.

M-am dus, am stat de vorbă (…) și zice da’ bani ai? (…) Nu te mai preocupa că noi am stabilit deja importatorul pe România. Nu pot să-ți spun cine e, decât că este o persoană foarte cunoscută, un fost mare sportiv. Era Țiriac. Așa s-a încheiat discuția”, completează Tăriceanu.

„Eu, în ’90, imediat după căderea regimului Ceaușescu, am făcut o scrisoare către Ford. Le-am spus că mă interesează să devin importator în România. Am trimis scrisoarea, au trecut o lună, două, cinci… nimic. Într-o bună zi, a trecut destul de multă vreme, mă trezesc cu un telefon, un englez care îmi spune domne’ sunt reprezentantul Ford pentru Europa, i-a vino dumneata la Hotel Intercontinental să stăm de vorbă.

Totodată, fostul prim-ministru a recunoscut și care a fost prima sa mașină, spunând că era „o rablă” cu caroseria putrezită.

„Era o rablă. Am cumpărat acea mașină cu care n-am mers niciodată. Am adus-o acasă și am crezut că o s-o repar eu cu un prieten. Ne-am apucat împreună, nu ne pricepeam.

Bineînțeles, eram total nepricepuți. Aia avea caroseria din lemn și lemnul era putrezit. Era îmbrăcată în tablă. N-am reușit niciodată. Am vândut-o ulterior. A luat-o un cunoscut de-al meu și care, spre cinstea lui, a restaurat-o. Asta era din ’54. Pe bulevardul Magheru, chiar vizavi de fostul magazin Eva, pe colț era un magazin în care erau mașini de vânzare. (…) Aia a fost prima mașină.

Mai târziu mi-am luat Lada, când eram inginer deja. La o lună, două după ce mi-am luat mașina, m-am dus la curse cu ea. În trei etape diferite am făcut competiții auto. Ultima, m-am reapucat în 2009 și m-am oprit în 2014”, a vorbit Călin Popescu-Tăriceanu despre prima sa mașină.