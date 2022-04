Vineri, 1 aprilie, armata ucraineană a transmis că a reușit să recucerească 11 localități ocupate de soldații ruși. Acestea se află în Herson, o regiune sudică din Ucraina.

Ministerul Apărării de la Kiev a explicat că soldații ucraineni au găsit echipament militar rus abandonat, inclusiv tancuri T-64, în zona nordică din Herson. Din fericire, vineri, autoritățile ucrainene au putut livra produse alimentare şi medicamente localnicilor din localitățile recucerite.

Războiul din Ucraina continuă și se pare că soldații ucrainenii au dat o lovitură puternică trupelor ruseşti, după un atac dur de vineri dimineaţă. Tancurile ruse şi alte vehicule militare trimise de Moscova în Ucraina vor avea probleme serioase cu realimentarea acum.

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un depozit de combustibil din orașul rus Belgorod, situat în apropiere de granița cu Ucraina. Anunţul a fost făcut de către guvernatorul regional Viaceslav Gladkov.

Totul vine la două zile după ce provincia a fost zguduită de explozii la un depozit de arme, transmite agenţia Reuters. Serviciile de urgenţă au intervenit imediat la faţa locului.

Guvernatorul a mai precizat, pe contul său de Telegram, că doi oameni au fost răniţi în incendiu, însă viaţa nu le este pusă în pericol, iar locuitorii de pe trei străzi ale orașului Belgorod au fost evacuați. Guvernatorul a acuzat că incendiul a fost provocat de atacurile venite din partea a două elicoptere militare ucrainene, notează BBC.

Viaceslav Gladkov afirma recent că se crede că exploziile de la depozitul de arme sunt rezultatul unui alt incendiu. Totuşi, oficialul rus a precizat că autoritățile regionale așteaptă confirmarea din partea Ministerului Apărării din Rusia.

Până la acest moment, Ucraina nu a revendicat responsabilitatea pentru niciunul dintre incidente.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

„The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022