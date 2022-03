„Dacă acest conflict nu este deja în impas, se îndreaptă rapid spre unul. Și asta înseamnă ceva, dacă ne gândim la disproporția forțelor la începutul conflictului. Nu ajungi aici dacă nu ai făcut o serie de greșeli.

Vor renunța (la luptă) ucrainenii? Nu, au spus asta foarte clar. Deci, ce se întâmplă când aceste forțe se înfruntă reciproc în acest fel?” a spus oficialul respectiv, sub protecția anonimatului, potrivit CNN.

Acesta a adăugat că, acum, „în Belarus se pregătește terenul pentru intrarea în război împotriva Ucrainei.”

NATO: Belarus pregătește terenul împotriva Ucrainei

Guvernul de la Minsk „pregătește terenul pentru a justifica o ofensivă a acestei țări împotriva Ucrainei”, a avertizat oficialul respectiv.

Reamintim că, anterior, oficialii ucraineni au declarat că există posibilitatea ca Belarus să intervină în războiul dintre Rusia și Ucraina, alăturându-se armatei ruse.

În prezent, Alianța Atlanticului de Nord susține că obiectivele principale ale Rusiei sunt cucerirea Kievul, schimbarea guvernului, demilitarizarea Ucrainei și, desigur, neutralitatea ei.

„Nu cred că Putin a renunțat la vreunul dintre aceste obiective”, susține sursa citată.

Reamintim că, anterior, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a spus că statul condus de Vladimir Putin va face față „operațiunii militare speciale” din Ucraina.

Președintele din Belarus: Rusia va face față de una singură „operațiunii militare speciale”

„Nimeni nu ne cere să participăm direct la operațiunea trupelor ruse. Am vorbit recent despre asta, nu putem adăuga nimic la această operațiune a Rusiei, nimic.

Au suficientă forță de muncă, au suficient echipament, este la fel ca a noastră, chiar mai modernă. Prin urmare, Rusia va face față acestei probleme fără Belarus, și fără Japonia și fără alte țări”, a spus Aleksandr Lukașenko la postul de televiziune japonez TBS.

Prăbușirea Uniunii Sovietice, regretată de Lukașenko: Este o tragedie

Acesta a adăugat că „dacă Uniunea Sovietică ar fi supraviețuit până astăzi, am fi putut evita tot felul de conflicte din lume. Tot felul.”

„Occidentul și America au fost întotdeauna forțate să ia în calcul poziția Uniunii Sovietice. Da, și cu Japonia noi am avut relații bune, de prietenie, în ciuda existenței de diverse feluri de probleme.

Lumea era multipolară, iar un pol îl echilibra pe celălalt. Acum motivul a ceea ce se întâmplă în lume este unipolaritatea, monopolizarea de către Statele Unite ale Americii a planetei noastre.

M-am născut și am trăit în această țară. Am fost devotat acestei țări, am fost membru al Partidului Comunist. Întreaga lume și-a dat seama, a fost o tragedie. Prăbușirea Uniunii Sovietice este o tragedie”, a declarat acesta.

Lukașenko, nemulțumit de deciziile Japoniei

Reamintim că Japonia se află printre statele care au decis să impună sancțiuni economice Rusiei și Belarusului, iar Lukanșenko nu a uitat să taxeze acest lucru.

„Am cooperat cu tine în depășirea dezastrului de la Cernobîl. Am lucrat cu tine mai mult decât cu oricine altcineva. Și apoi ai fugit după America și ai impus niște sancțiuni dubioase împotriva noastră. Spune-mi, cum ar trebui să evaluez acțiunile conducerii japoneze?

Tocmai ai făcut-o pentru companie, fără să aprofundezi subiectul și fără să te gândești la ce ar putea duce. Nu contează că suntem departe unul de celălalt. Lumea este interconectată. Și crede-mă, poate că într-o zi va trebui să ne ceri ceva”, a afirmat acesta.