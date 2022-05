Anunțul zilei în plin război. Un raport publicat de Ministerul britanic al Apărării confirmă un pas mare făcut de Ucraina după mai bine de două luni de la izbucnirea războiului care a luat prin surprindere între globul.

Potrivit sursei citate, forțele militare ucrainene au reușit blocarea încercările rușilor de a traversa râul Severski Doneț în Donbas.

Menționăm faptul că acest lucru este confirmat și de imaginile publicate de Ministerul ucrainean al Apărării, care confirmă faptul că trupele rusești au suferit pierderi semnificative în materie de echipamente militare cel puțin la unul dintre batalioanele tactice.

În imaginile surprinse, mai multe tancuri rusești și vehicule militare sunt distruse în satul Bilohorivka, situat lângă orașul strategic Lisichansk controlat de ucraineni.

În ciuda acestui lucru însă, Ministerul britanic al Apărării este încă îngrijorat și spune că încercarea rușilor de a traversa râul arată că trupele Moscovei sunt sub presiune, acest lucru fiind confirmat de faptul că trupele ruse nu au câștigat avansul pe care și l-ar fi dorit în regiunile respective.

„Operațiunea de traversare a râului într-un mediu care este disputat reprezintă o manevră extrem de riscantă și indică presiunea care există asupra comandaților ruși de a face progrese în operațiunile lor din estul Ucrainei.

Forțele rusești nu au reușit să obțină niciun avans semnificativ în ciuda faptului că și-au concentrat trupele în zonă după retragerea și regruparea din regiunile Kiev și Chernihiv”, se mai arată în raportul britanicilor.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022