Pe 21 februarie, Piața Victoriei va deveni locul unui protest masiv, iar susținătorii lui Călin Georgescu vor cere apărarea principiilor democratice și reluarea turului 2 al alegerilor. Totodată, Călin Georgescu a anunțat că va organiza o adunare pe 22 februarie în Piața Constituției, pentru a strânge semnături în sprijinul candidaturii sale la prezidențiale.

Călin Georgescu a subliniat că acest eveniment nu va implica cheltuieli din fonduri publice și că nu va exista nicio formă de promovare, cum ar fi afișe sau panouri publicitare.

El a declarat că nu va participa la dezbateri cu alți candidați pe care îi consideră falși și că preferă să aibă discuții directe cu cetățenii. În cadrul întâlnirii, va detalia programul său pentru țară, axat pe apă, hrană și energie, subliniind importanța unei dedicări totale față de binele națiunii.

„Sâmbătă, 22 februarie, in Piața Constituției invit pe toată lumea la ora 11 doar pentru a semna pentru candidatura mea la prezidențiale. Nu va fi un leu decontat de la bugetul de stat. Nu vreau să fie niciun afiș, niciun banner, niciun panou publicitar, nimic. Mai mult, nu vreau să particip la nicio dezbatere dacă se ajunge acolo. Eu nu am la ce dezbatere să particip cu falși candidați. Nu vor fi conferințe de presă, vor fi conferințe cu poporul român. Voi explica programul de țară – apă, hrană, energie – și vor fi discuții cu toți românii. Trebuie să fii total dedicat și în slujba țării tale, nu invers”, a spus recent Călin Georgescu la Realitatea Plus.