Oleksiy Arestovych, consilier prezidențial ucrainean, a informat duminică seară că armata rusă și-a schimbat brusc strategia militară.

„Armata rusă încearcă în prezent să încercuiască forțele ucrainene din estul Ucrainei și nu se mai concentrează pe celelalte regiuni”, a spus acesta, potrivit Sky News.

În prezent, armata ucraineană organizează mici acțiuni de contraofensivă și luptă pentru eliberarea localităților ocupate de soldații ruși.

Regiunea Mykolaiv a fost eliberată de forțele ruse de ocupație, au transmis autoritățile ucrainene. Potrivit informațiilor transmise, armata rusă a încercat să cucerească și micul oraș Mykolaiv pentru a avansa spre Odesa.

Din fericire, soldații ucraineni au opus rezistență de fier, protejând orașul respectiv și regiunea de la Marea Neagră de armata inamică. Inițial soldații ruși au încercat să evite orașul ucrainean Mykolaiv pentru a trece pe uscat spre Odesa, dar planul lor a eșuat, fiind învinși rapid de militarii ucraineni.

„Fără orci (ruși – n.r.) la vedere! Asta numesc eu o adevărată duminică!”, a exclamat Vitaly Kim, guvernatorul regiunii sudice Mykolaiv.

Mykolaiv se învecinează în est cu Kherson, unde au loc lupte grele între ucraineni și ruși.

