Șoc total pe scena politică după condamnarea lui Liviu Dragnea. PSD a rămas fără șef și încearcă să se replieze mai ales că a și pierdut bătălia europarlamentarelor. Gabriela Firea i-a cerut lui Ponta să se întoarcă în PSD, dar fostul premier nici nu se gândește la acest lucru. Mai mult, a oferit și un răspuns tăios, fiind scos din minți de propunerea lui Firea.

”Ah – nici nu va inchipiuiti ce bine ne simtim cand spunem NU!!! Noi suntem ProRomania si suntem foarte multumiti cu asta! Chiar suntem ALTFEL si ramanem asa! Noi de la ProRomania suntem oameni liberi – chiar NU suntem de vanzare ca altii! Chiar nu ne batem joc de cei care ne-au votat! Chiar nu spunem ceva duminica la vot si facem marti invers! Chiar nu ne facem iar “frati” cu hoti si incompetenti ca sa primim si noi un pic de “ciolan”! Chiar am inteles ce au vrut sa spuna oamenii prin votul din 26 Mai si nu ii sfidam si nici nu incercam sa ii prostim! Chiar am inteles ca problema Romaniei nu era omul Liviu Dragnea – ci “Sistemul Liviu Dragnea” – si toti acum vor sa ramana in “Sistemul LD” dupa ce au scapat rapid de om!

Stiu ca unii pur si simplu nu inteleg cum este sa ai onoare, cuvant, rusine! Stiu ca l-au criticat pe Dragnea pana au primit o functie sau un contract si pe urma l-au laudat! Stiu ca il slujeau pana ieri pe Dragnea si azi spun ce rau era si cum era vinovat de toate! Stiu ca isi inchipuie ca ii pacalesc iar pe romani – a plecat Dragnea si ei sunt toti curati, frumosi si destepti – doar Dictatorul era rau!”, este răspunsul dur al lui Ponta. Victor Ponta a fost dat afară din PSD în urmă cu aproape doi ani după mai multe scandaluri pe care le-a avut cu fostul președinte, Liviu Dragnea.

