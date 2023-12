Victor Ponta i-a dat replica lui Robert Sighiartău. Vicepreședintele PNL a spus că premierul Marcel Ciolacu ar face lobby pentru denumirea lui Ponta ca ambasador în SUA.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că dacă era în locul președintelui Klaus Iohannis, l-ar fi retras de urgență din funcție pe Andrei Muraru, după reacția sa din timpul vizitei în SUA. Așadar, PNL, prin vicepreședintele Robert Sighiartău, a concluzionat că șeful Executivului face lobby pentru numirea lui Ponta ca ambasador în Statele Unite ale Americii.

În consecință, Victor Ponta îi dă o replică acidă lui Robert Sighiartău. Acesta a punctat că nu prim-ministrul numește ambasadorii, ci președintele. Politicianul a pomenit, totodată, de taxele crescute „aiurea” de către liberali.

„Dragă Robert – Mulțumesc pentru propunere; îmi place America și cred că am pregătirea necesară să fiu un bun Ambasador. Singură problema (temporară) este că, în România, nu Premierul ci Președintele numește ambasadorii – înțeleg că știi deja că Marcel Ciolacu o să fie Președinte.

Este o veste bună – o să accept dacă îmi propune! Dar, că între noi liberalii (nu peneliștii), am o propunere mai bună. Înțeleg că actualul Ambasador al României la Washington are un salariu lunar cam de 10.000 dolari – plus 21.000 de dolari prețul reședinței (și cam 3000 restul cheltuielilor) – în total plătim din taxe și impozitele crescute aiurea de PNL cam 400.000 dolari anual.

Eu îți propun să mă duc Ambasador onorific (îmi plătesc eu tot și nu cer de la contribuabilii români nimic) – și voi, PNL, alegeți o taxă pe care să nu o mai măriți! Ești de acord?”, a scris fostul premier pe pagina sa de Facebook.