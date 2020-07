”Sistemul de Sanatate se duce spre colaps ( aproape 1400 de noi cazuri azi – 10.000 de cazuri noi intr-o saptamana dupa ce am avut cele mai dure si absurde restrictii din Europa) / Economia romaneasca greu mai respira ( si asteptam degeaba ajutor din SUA sau Europa unde este la fel de rau) / stim sigur ca nu incepe scoala in Septembrie ( dar nu stim ce facem cu elevii, cu profesorii si cu parintii care nu au cu cine sa lase copiii)!”, și-a început mesajul Victor Ponta.

Puterea și opiziția aruncă vina de la unul la celălalt

Victor Ponta și-a continuat mesajul criticând atât Puterea cât și opoziția. Liderul Pro România a mai spus că situația în care ne aflăm este mai gravă decât cea din 2009.

”Sa vedem ce au spus azi detinatorii Puterii : Presedintele Iohannis si PSD :

1. Iohannis a spus ca PSD e de vina / PSD a spus ca Iohannis e de vina ( evident ca nu mai aminteste nimeni ca Guvernul Orban a fost propus de Iohannis si votat de PSD , ca si Starea de Alerta si Legea Carantinei) !!!

2. Si Iohannis si PSD propun un singur lucru : Alegeri Locale pe 27 Septembrie si 6 Decembrie ca sa fie siguri inca 4 ani de scaunele lor / indiferent de consecintele pentru oameni !

Este mai rau decat in 2009 / si dupa Alegeri vor face ( impreuna) mai rau decat Basescu si PDL in 2010 ! Iar oamenii vor fi cei care vor platii pretul ( la fel ca in 2010) !

Noi suntem ProRomania si tinem doar cu Romania / fiti alaturi de noi in aceasta batalie pentru Romania!”, a notat Victor Ponta pe pagina sa oficială de Facebook.