Victor Ponta a declarat că atacul cu boți asupra conturilor sale a început în momentul în care a început să promoveze măsuri economice pe rețelele sociale. El a precizat că doar două partide sunt suspecte, PSD și AUR, întrucât USR nu dispune de fonduri suficiente pentru o astfel de operațiune.

„Din momentul în care am început să vorbesc despre măsuri economice (a început atacul cu boți – n.r.). Am început să vorbesc, să prezint pe rețele sociale, măsurile economice. Din acel moment și până acum, când vorbesc cu dumneavoastră, un partid care are resurse din subvenție, de fapt mai sunt doar doi suspecti, PSD-ul și AUR, pentru că a fost atacat eu și Nicușor Dan. Și nu bănuiesc cu USR-ul, că la ei n-au bani deloc. Deci ori PSD, ori AUR, au plătit o uriașă campanie de boți care îmi blochează contul, în special contul de TikTok și cel de Facebook”, spune Victor Ponta.