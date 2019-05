Victor Ponta a avut o intervenție telefonică, marți seara, la România TV, unde și-a spus punctul de vedere legat de situația explozivă în care se află PSD după rezultatul dezastruos de la alegeri dar și după condamnarea lui Dragnea.

El a admis că a fost căutat de mai mulți pesediști care i-au cerut să facă un pas înapoi în partid.

Întrebat dacă a avut discuţii cu Viorica Dăncilă sau cu alţi lideri social-democraţi referitor la situaţia din Partidul Social Democrat, Victor Ponta a declarat: „Nu, nu am vorbit cu Viorica Dăncilă, cred că ultima discuție am avut-o în urmă cu patru ani. Ştiţi cu cine am vorbit? Vă spun adevărul. Cu primari de la PSD, primari de oraşe care-şi fac datoria, sunt primari foarte buni şi care au luat o bătaie îngrozitoare la alegeri pentru că sunt de la PSD”.

„Au pierdut din cauza faptului că modul acesta de a face politică, gen ‘noi suntem cei mai tari, nu ascultăm pe nimeni, îi omorâm pe toţi’ nu mai ţine. Suntem în secolul XXI, suntem toţi online pe Facebook”, a mai declarat Victor Ponta.

Te-ar putea interesa și: