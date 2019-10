Ramona, tânăra care a dezvăluit mai multe detalii despre reţeaua fiicei lui Gheorghe Dincă sub pseudonimul Larisa, a făcut noi dezvăluiri. Apar noi mărturii privind faptul că familia lui Gheorghe Dincă ar fi traficat fete în Italia. O tânără pe nume Larisa a povestit, pentru România TV, cum a fost momită de fiica lui Gheorghe Dincă, Daniela, să meargă la muncă în Italia, promițându-i-se că va face bani frumoși.

Întrebată acum câți ani a ajuns în Italia și ce membru al familiei Dincă a contribuit la plecarea ei acolo, tânăra a răspuns: „Am ajuns în Italia în anul 2002. Daniela și tatăl ei au contribuit pentru distrugerea viitorului mei. Contribuția lor concretă a fost aceea de a promite un loc de muncă.

M-a trimis într-un calvar, într-un infern, într-un loc în care nu doresc la nimeni să ajungă. M-au convins încercând să îmi arate că o femeie poate câștiga mai mult și că pot oferi un viitor familiei. Fac parte dintr-o familie extrem de săracă. Nu s-a uitat nimeni la mine când am ieșit din țară, eu nu am arătat niciun act.

A coborât din mașină șoferul care era. A arătat el actele și ale mele și ale fetei care era cu mine. Nu a venit nimeni la mașină să ne vadă. Amândouă eram pentru prostituție. Eram minore. Cu o săptămână înainte am câștigat premiul de frumusețe la concursul de la noi din oraș”, a precizat Ramona în direct la România TV.

RAMONA: În România ți-a spus asta, că te duce la stradă? Asta ți-a spus?

FATA TRAFICATĂ: Nu, nu mi-a spus nimic. RAMONA: Unde trebuia să te ducă? FATA TRAFICATĂ: Hai să-ți găsesc un loc de muncă în Italia, ca baristă, ca femeie de serviciu.

RAMONA: Am înțeles. Și tu, când te-a dus în prima seară, când te-a dus la stradă, tu ce-ai făcut?

FATA TRAFICATĂ: M-a dus, da ce … (BIIP), nici limba aia nu o știam, nici nimic.

RAMONA: Și la muncă te trimitea noaptea sau ziua?

FATA TRAFICATĂ: Mă trimitea noaptea. Începeam la 18 și terminam la 2.

RAMONA: Și nu îți era frică pe stradă?

ATA TRAFICATĂ: Am fost (neinteligibil) de câteva ori.

RAMONA: Aoleu, te-au furat clienții?

FATA TRAFICATĂ: Da. Ce erau, albanezi, BIIIP, ce erau.

RAMONA: Și practic te-au luat de pe stradă? Erau mai mulți?

FATA TRAFICATĂ: Da. Aveau mașinile mereu negre.

RAMONA: Tu ce făceai? Ai reușit să fugi?

FATA TRAFICATĂ: Ce BIPPP Mă duceau într-o parcare, îmi furau banii, mă târâiau, aveam numai julituri, îmi curgea sângele de la genunchi și de la mâini, mă usuturau de nu mai puteam, dacă ajungeam acasă, ce mi se întâmpla mie trebuia să țin în mine și așa mai departe. Am fost într-o zi la discotecă și am venit acasă ciupită și erau 4-5 băieți în casă, BIIIP știe ce făceau. Și de la intrare până în cameră, m-a luat de cap și m-au izbit.

RAMONA: Doamne ferește.

FATA TRAFICATĂ: Și mi-a spart două tablete, mi-a spart un telefon, am rămas fără tabletă timp de o lună de zile, nu aveam voie să văd niciun film, nimic. Și am reușit eu să scap că l-am cunoscut pe italianul ăsta cu care stau eu în casă, l-am cunoscut pe stradă. Și l-am sunat să vină și să mă ia că eu nu mai pot. A venit și m-a luat la 12 noaptea într-o vineri și am plecat la el acasă. M-a întrebat ”Nu vrei să te duc sâmbătă înapoi acasă?” și eu i-am zis ”Da, un pic mai pe seară.” Și de unde că eu sâmbătă am spus că nu mai vreau și m-a dus la un centru comercial și am mâncat ceva picant cu cartofi prăjiți. Și i-am lăsat un bilețel. Am fost și am dus biletul la ușă să îl vadă și duminică (neinteligibil). Și el mi-a zis ”Dar cum se poate așa ceva? Cum ai pierdut totul?”. ”Păi am pierdut totul, nu mai am nimic.”

RAMONA: Tu practic nu mai aveai nimic.

FATA TRAFICATĂ: Eu aveam 150 de euro. M-am dus cu ăia acasă, m-am dus.

RAMONA: Dar nenorociții ăștia care te luau de pe stradă îți și furau banii, te și violau?

FATA TRAFICATĂ: Nu, nu. Nu mă violau. Mi s-a întâmplat mie pe stradă, se frecau doi cu mașina, unul a scos pistolul. Deci în parcarea unde munceam eu, era o parcare de la supermarket. Era o dubă, ei mi-au zis să mă urc de 3 ori, eu am fugit, au urcat în mașină și au venit în parcare, eu eram ascunsă în dubă ca să nu mă omoare sau să nu mă facă bucăți. Au venit luni, marți m-am liniștit, joi am chemat carabinierii la 11 jumate, ei au venit la ora 1 carabinierii. Le-am spus ”Vezi că mi se întâmplă ceva, ajutați-mî că nu mai pot.”. Am spus ”Ajutor, ajutor, ajutor” la telefon până au venit.

RAMONA: Deci tu ai sunat la 11 jumate și ei au venit la 1.

FATA TRAFICATĂ: Da, au venit carabinierii la ora 1.

RAMONA: Și le-ai spus unde ești, adresă, tot?

FATA TRAFICATĂ: Da, le-am spus ”Vezi că sunt în parcarea dintr-un supermarket”. Ei au trecut de semafor, s-au întors înapoi, am ieșit, au văzut că sunt speriată și mi-au zis ”Hai du-te în mașină. Dar ei în ce parte s-au dus?”. ”Păi nu știu, în partea asta sau în partea ailaltă unde e autostrada spre Milano”. M-au dus la cazier, m-au înregistrat, am făcut plângerea împotriva la ăia doi. Dar eu cred că ăștia doi au fost special puși de albanezi, de ceva.

RAMONA: Dar tu când ai sunat, ai sunat la carabinieri sau la 112?

FATA TRAFICATĂ: La 112.

RAMONA: A, ai sunat la 112.

FATA TRAFICATĂ: Da, la 112 am sunat.

RAMONA: Dacă tu erai în pericol, erau obligați să ajungă în cinci minute, nu în trei ore.

FATA TRAFICATĂ: Păi da, nu? Normal 11,10

RAMONA: Câte fete avea asta?

FATA TRAFICATĂ: De la începutul din 2014, avea 14 fete. RAMONA: 14 fete. Doamne…

FATA TRAFICATĂ: 14. Din 2014 până acuma avea 14 fete, două, hai că zic eu, sor-mea, încă una, încă una au plecat, patru fete plecate din start. RAMONA: Dar fugeau, nu spuneau că pleacă? FATA TRAFICATĂ: Nu, nu spuneau că pleacă, „vezi că am treabă, că vin în România ” sau chestii de genul „și mă întorc peste o săptămână, două”. Dar de unde, că ele nu au mai venit. Și bine au făcut că nu s-au mai întors, bine au făcut. Dar ce … (BIIP), dar dă-mă la … (BIIP) că faci tu chestia asta? Dar tu că ai făcut facultatea de învățământ, tu intelectuala și inteligenta care ai făcut facultatea de învățământ, nu în școală.

